Guardians of The Formula Tayang di Indonesia, Kisah Dibalik Transplantasi Sumsum Tulang

Flyer film Guardians of The Formula(Dok. Klik Film )

FILM asal Serbia, Guardians of The Formula (judul asli: Cuvari formule), yang sukses diputar di sejumlah festival internasional dan meraih penghargaan di Locarno Film Festival 2023 segera bisa disaksikan di Indonesia. Penayangannya melalui platform Over The Top (OTT) KlikFilm, mulai 1 Agustus 2025.

Diangkat dari novel The Case of Vinca karya Goran Milasinovic, film ini membongkar tragedi ilmiah yang terjadi di Institut Nuklir Vinca, Yugoslavia, tahun 1958. Ketika itu sekelompok ilmuwan terkena paparan radiasi mematikan dalam proyek rahasia negara. Dalam perjalanannya, tragedi itu melahirkan prosedur medis yang kini terkenal dengan transplantasi sumsum tulang, salah satu pengobatan untuk leukimia.

Para ilmuwan yang sekarat, diam-diam dikirim ke Klinik Curie di Paris, untuk disembuhkan. Sampai akhirnya, profesor Georges Mathe berhasil melakukan transplantasi sumsum tulang pertama di dunia antara pendonor dan penerima yang tidak berkerabat, sebuah tonggak sejarah dalam dunia medis. Lebih dari sekadar menunjukan keberhasilan prosedur medis transplantasi sumsum tulang, film itu pun menghadirkan drama perjuangan hidup-mati dari sekelompok ilmuwan yang terpapar radiasi nuklir, bagaimana perasaan depresi dan frustasi menjadi perasaan yang menghantui sepanjang film.

Dengan prosedur transplantasi sumsum tulang yang belum pernah dilakukan sebelumnya, membuat sekelompok ilmuwan seolah menjadi kelinci percobaan Georges Mathe. Disutradarai Dragan Bjelogrlic, film dengan durasi sekitar dua jam itu bakal membawa penonton untuk menengok sejarah lahirnya prosedur medis transplantasi sumsum tulang, yang nyatanya tersembunyi drama politik di Yugoslavia, bersumber dari keserakahan pemimpin dari negara tersebut. Adapun film ini dibintangi deretan artis Serbia, seperti Radivoje Bukvic, AlisaRadakovic hingga aktor Prancis yang sukses dengan film Les Miserables yaitu Alexis Manenti.

Guardians of the Formula meraih dua penghargaan bergengsi di Locarno Film Festival 2023 yakni Variety Award untuk film terbaik dalam program Piazza Grande dan Green Leopard Award atas pesan sosialnya yang kuat. Pun berjaya di Palm Springs International Film Festival di segmen Best of the Fest Audience Vote untuk Film Terbaik. serta telah dinikmati lebih dari 100 ribu penonton di bioskop Serbia dalam waktu singkat. (M-2)