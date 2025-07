All of Us Dead Lanjut ke Musim 2, Turut Diramaikan Bintang Squid Game

Pemain All of Us Are Dead Season 2(Dok.Netflix)

PRODUKSI musim kedua dari All of Us Are Dead Netflix telah dimulai. Thriller zombie remaja Korea ini menjadi fenomena global setelah debutnya pada tahun 2022. Serial yang diadaptasi dari web komik terkenal karya Joo Dong-geun ini meraih sukses internasional besar di musim perdananya, mengumpulkan lebih dari 560 juta jam tayang dalam 28 hari pertama penayangannya dan masuk dalam peringkat 10 Besar TV non-berbahasa Inggris di lebih dari 90 negara.

All of Us Are Dead 2 akan mengalihkan fokus ke protagonis Nam On-jo, yang kembali diperankan oleh Park Ji-hu. On-jo kini menjalani hidup sebagai mahasiswa di Seoul sambil bergulat dengan trauma yang tersisa dari pengalaman bertahan hidup di sekolah menengahnya. Ketika ada gelombang infeksi baru menyerang kota, memaksa On-jo ke dalam pertempuran untuk bertahan hidup.

Musim kedua juga memperkenalkan beberapa wajah baru ke dalam ansambel. Lee Min-jae (Weak Hero: Class 2), Kim Si-eun (Squid Game 2), dan Yoon Ga-i bergabung sebagai trio senior universitas yang tangguh dan telah mengembangkan strategi bertahan hidup mereka sendiri. Juga hadir Roh Jae-won (Squid Game 2 dan 3), yang mengambil peran Han Du-seok, pemimpin tim National Intelligence Service. Keterlibatannya menjanjikan untuk menyuntikkan lapisan ketegangan baru ke dalam alur cerita.

Musim ini juga akan mengeksplorasi keadaan terkini para penyintas wabah Hyosan yang asli, termasuk Cheong-san (Yoon Chan-young), Nam-ra (Cho Yi-hyun), dan Su-hyeok (Lomon), saat mereka menghadapi tantangan hidup pasca-wabah sambil menghadapi kemunculan kembali infeksi.

Di belakang kamera, duo sutradara Lee JQ (Daily Dose of Sunshine) dan Kim Nam-su kembali memimpin untuk musim kedua, sementara naskah ditulis kembali oleh Chun Sung-il (King the Land).

Pengumuman ini memperkuat ekspansi agresif Netflix dalam produksi konten Korea. Kesuksesan Netflix Korea baru-baru ini termasuk When Life Gives You Tangerines yang dibintangi IU dan Park Bo-gum, Culinary Class Wars, dan Squid Game 3 yang memecahkan rekor, membantu mendorong investasi konten Korea yang berkelanjutan dari streamer ini. (h-4)