Ini Deretan Pemain The Summer I Turned Pretty Season 3

The Summer I Turned Pretty(Dok. IMDB)

SERIAL The Summer I Turned Pretty untuk musim ketiganya telah tayang perdana mulai hari ini, Rabu (16/7). Drama yang diadaptasi dari trilogi novel karya Jenny Han ini tayang di Amazon Prime Video. Penulis Jenny Han merupakan penulis yang juga menulis To All the Boys I've Loved Before.

Serial The Summer I Turnef Pretty mengangkat cerita tentang perjalanan cinta, persahabatan, dan pendewasaan seorang remaja perempuan bernama Isabel “Belly” Conklin, yang setiap musim panas menghabiskan waktu di rumah pantai milik sahabat ibunya, bersama dua saudara laki-laki yaitu Conrad dan Jeremiah Fisher.

Melansir dari situs USA Today dan situs lainnya, berikut deretan pemeran dalam serial ‘The Summer I Turned Pretty’ musim ketiga.

Lola Tung berperan sebagai Belly Christopher Briney berperan sebagai Conrad Fisher Gavin Casalegno berperan sebagai Jeremiah Fisher Sean Kaufman berperan sebagai Steven, kakak Belly Rain Spencer berperan sebagai Taylor, sahabat Belly Jackie Chung berperan sebagai Laurel, ibu Belly Rachel Blanchard berperan sebagai Susannah Fisher David Iacono berperan sebagai Cam Elsie Fisher berperan sebagai Skye Kyra Sedgwick berperan sebagai Aunt Julia Colin Ferguson berperan sebagai John Conklin Tom Everett Scott berperan sebagai Adam Fisher

(Nas/M-3)