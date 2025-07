Lirik dan Chord Lagu Cars Outside James Arthur - Lengkap & Mudah!

James Arthur(Media Sosial X)

Lagu Cars Outside dari James Arthur adalah salah satu hits yang menyentuh hati, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Dengan melodi yang emosional dan lirik yang mendalam, lagu ini sangat populer di platform seperti TikTok dan Spotify. Di sini, kami sajikan lirik, chord gitar, dan makna lagu Cars Outside secara lengkap dan mudah dipahami, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini!

Cars Outside menceritakan tentang perasaan seseorang yang berat meninggalkan kekasihnya karena harus bepergian jauh. Liriknya menggambarkan kerinduan mendalam dan keinginan untuk tetap bersama, meskipun jarak memisahkan. Lagu ini sangat relate bagi mereka yang pernah merasakan sulitnya perpisahan, membuatnya jadi anthem LDR yang viral.

Lirik Lagu Cars Outside dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu Cars Outside lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami maknanya lebih dalam:

Baca juga : Lirik dan Terjemahan Lagu Cars Outside - James Arthur, Emosional dan Menyentuh!

[Verse 1] Em G D C I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time (Aku mengemasi tasku yang tak kubongkar terakhir kali) Em G D C I'm sayin' "see you again" so many times it's becomin' my tag line (Aku bilang "sampai jumpa lagi" berkali-kali hingga jadi sloganku) Em G D C But you know the truth, I'd rather hold you than try to catch this flight (Tapi kamu tahu, aku lebih suka memelukmu daripada mengejar penerbangan) Em G D C So many things I'd rather say but for now it's goodbye (Banyak hal yang ingin kukatakan, tapi untuk saat ini, selamat tinggal) [Pre-Chorus] Am7 Em D You say I'm always leavin' (Kamu bilang aku selalu pergi) Am7 Am Em D You, well you're sleepin' alone, but the (Kamu, saat kamu tidur sendirian, tapi) C A The car's outside but I don't wanna go tonight (Mobil ada di luar, tapi aku tak ingin pergi malam ini) [Chorus] G B I'm not gettin' in the Addison Lee (Aku tak akan naik taksi) Em C Unless you pack your bags, you're comin' with me (Kecuali kamu ikut mengemasi tas dan pergi bersamaku) G B I'm tired of lovin' from afar (Aku lelah mencintai dari jauh) Em And never being where you are (Dan tak pernah berada di tempatmu) C Cm Close the windows, lock the doors (Tutup jendela, kunci pintu) Don't wanna leave you anymore (Tak ingin meninggalkanmu lagi)

Lirik ini menunjukkan betapa beratnya perpisahan dan keinginan kuat untuk bersama. Kamu bisa merasakan emosi James Arthur dalam setiap baris!

Chord Gitar Cars Outside untuk Pemula

Chord lagu Cars Outside cukup sederhana dan ramah untuk pemula. Berikut adalah kunci dasar yang bisa kamu coba:

Em : Kunci dasar yang mudah, tekan senar 2 dan 3 pada fret kedua.

: Kunci dasar yang mudah, tekan senar 2 dan 3 pada fret kedua. G : Tekan senar 5 pada fret kedua dan senar 6 pada fret ketiga.

: Tekan senar 5 pada fret kedua dan senar 6 pada fret ketiga. D : Tekan senar 4 pada fret kedua dan senar 3 pada fret ketiga.

: Tekan senar 4 pada fret kedua dan senar 3 pada fret ketiga. C : Tekan senar 5 pada fret ketiga dan senar 2 pada fret pertama.

: Tekan senar 5 pada fret ketiga dan senar 2 pada fret pertama. Am7: Mirip dengan Am, tapi lepaskan jari pada senar 3.

Gunakan capo di fret ke-2 jika ingin menyesuaikan nada dengan versi asli lagu. Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap emosi lagu ini.

Tips Memainkan Chord Cars Outside

Agar lebih mahir memainkan lagu Cars Outside, ikuti tips berikut:

Latihan Transisi Chord: Fokus pada perpindahan dari Em ke G dan D ke C, karena ini sering muncul. Gunakan Strumming Sederhana: Pola D-D-U-U-D-U (down-down-up-up-down-up) cocok untuk lagu ini. Rasakan Emosi: Mainkan dengan perasaan untuk menghidupkan makna lirik.

Dengan latihan rutin, kamu bisa memainkan lagu ini dengan lancar dalam waktu singkat!

Mengapa Cars Outside Begitu Populer?

Lagu Cars Outside viral karena liriknya yang relatable dan melodi yang menyentuh. Dirilis pada 2019 sebagai bagian dari album You, lagu ini telah diputar lebih dari 700 juta kali di Spotify dan menjadi backsound populer di TikTok. James Arthur berhasil menyampaikan emosi universal tentang cinta dan perpisahan, membuat lagu ini disukai banyak orang, terutama pasangan LDR.

Kesimpulan

Cars Outside adalah lagu yang sempurna untuk kamu yang ingin menikmati musik emosional sekaligus belajar bermain gitar. Dengan lirik yang penuh makna dan chord yang mudah, lagu ini cocok untuk pemula maupun penggemar musik. Coba mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang disampaikan James Arthur! (Z-2)