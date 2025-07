Lirik dan Terjemahan Lagu Cars Outside - James Arthur, Emosional dan Menyentuh!

Ilustrasi(Media Sosial X)

Lagu Cars Outside dari James Arthur adalah salah satu karya yang penuh dengan emosi dan makna mendalam. Lagu ini menceritakan tentang perasaan rindu dan perjuangan cinta jarak jauh. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap lagu Cars Outside beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kami juga akan membahas makna di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk pembaca usia SMP (kelas 7-8).

Lirik Lagu Cars Outside oleh James Arthur

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Cars Outside. Lirik ini penuh dengan ungkapan perasaan yang tulus dan menyentuh hati.

I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time I'm sayin', "See you again," so many times, it's becomin' my tagline But you know the truth, I'd rather hold you Than try to catch this flight So many nights, I'm still thinkin' 'bout you in the car outside ...

Lirik ini hanya sebagian, tetapi sudah menunjukkan betapa dalamnya perasaan yang ingin disampaikan James Arthur. Kamu bisa mendengarkan lagu ini di platform seperti Spotify atau YouTube untuk merasakan emosinya secara langsung.

Terjemahan Lagu Cars Outside ke dalam Bahasa Indonesia

Untuk membantu kamu memahami makna lagu Cars Outside, berikut adalah terjemahan liriknya ke dalam bahasa Indonesia:

I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time - Aku mengemas tas yang belum kubongkar dari terakhir kali.

- Aku mengemas tas yang belum kubongkar dari terakhir kali. I'm sayin', "See you again," so many times, it's becomin' my tagline - Aku berkata, "Sampai jumpa lagi," berkali-kali, itu jadi kata-kataku.

- Aku berkata, "Sampai jumpa lagi," berkali-kali, itu jadi kata-kataku. But you know the truth, I'd rather hold you - Tapi kamu tahu yang sebenarnya, aku lebih ingin memelukmu.

- Tapi kamu tahu yang sebenarnya, aku lebih ingin memelukmu. Than try to catch this flight - Daripada mengejar penerbangan ini.

- Daripada mengejar penerbangan ini. So many nights, I'm still thinkin' 'bout you in the car outside - Begitu banyak malam, aku masih memikirkanmu di dalam mobil di luar.

Terjemahan ini menunjukkan perasaan rindu seseorang yang harus berpisah karena perjalanan, namun hatinya tetap tertinggal pada orang yang dicintai.

Makna di Balik Lagu Cars Outside

Lagu Cars Outside menggambarkan kisah cinta yang penuh tantangan, terutama karena jarak. James Arthur menularkan emosi tentang bagaimana sulitnya meninggalkan orang yang dicintai, meskipun harus pergi karena tuntutan hidup. Frasa "car outside" menjadi simbol momen-momen perpisahan di mana seseorang duduk di mobil, ragu untuk pergi, sambil memikirkan orang yang ditinggalkan. Lagu ini sangat cocok untuk kamu yang pernah merasakan rindu atau perjuangan menjaga hubungan jarak jauh.

Mengapa Lagu Cars Outside Begitu Populer?

Lagu ini populer karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, ditambah dengan suara khas James Arthur yang penuh emosi. Banyak pendengar merasa terhubung dengan cerita dalam lagu ini, terutama mereka yang pernah mengalami perpisahan atau hubungan jarak jauh. Kata kunci car outside sering dicari karena lagu ini viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram, di mana banyak pengguna membuat video dengan potongan liriknya.

Tips Menikmati Lagu Cars Outside

Untuk merasakan emosi lagu ini secara maksimal, coba lakukan hal berikut:

Dengarkan lagu ini dengan earphone untuk menikmati detail vokal James Arthur. Baca lirik dan terjemahan sambil mendengarkan untuk memahami ceritanya. Tonton video klip resmi di YouTube untuk melihat visualisasi emosi lagu ini.

Kesimpulan

Lagu Cars Outside dari James Arthur adalah karya yang menyentuh hati dengan lirik yang penuh makna. Melalui lirik dan terjemahannya, kamu bisa merasakan emosi cinta dan rindu yang ingin disampaikan. Dengan memahami makna lagu ini, kamu bisa lebih menghargai setiap momen bersama orang yang kamu sayangi. (Z-2)