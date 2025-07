Alice in Borderland Season 3 Tayang 25 September, Ini Bocoran Ceritanya

Cuplikan Film Alice in Borderline Season 3(Dok Netflix)

ALICE in Borderland season 3 akan tayang mulai 25 September. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Netflix sekaligus merilis teaser perdananya. Pada musim terbaru, serial thriller ini akan membawa penonton kembali ke realitas alternatif yang berbahaya.

Alice in Borderland season 3 dikembangkan dari manga karya Haro Aso, yang menyelami lebih dalam dunia misterius yang berada di antara kehidupan dan kematian. Shinsuke Sato kembali menyutradarai musim baru serial populer Jepang ini. Sementara itu, Kento Yamazaki dan Tao Tsuchiya akan kembali memerankan Arisu dan Usagi.

Selain Yamazaki dan Tsuchiya, pemeran yang akan kembali di musim baru di antaranya adalah Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, dan Katsuya Maiguma. Di musim ketiga, juga akan ada nama-nama baru seperti Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, dan Kento Kaku. Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, dan Akana Ikeda juga akan ikut bergabung.

Alice in Borderland season 3 mengikuti Arisu dan Usagi yang kini telah menikah dan hidup dengan damai. Namun, mereka masih dihantui oleh kenangan tentang Borderland dalam mimpi dan penglihatan. Alur cerita mulai bergulir ketika Usagi tiba-tiba menghilang, dipandu oleh Ryuji (Kento Kaku), laki-laki yang meneliti kehidupan setelah kematian, saat ia kembali ke Borderland. Arisu yang hatinya hancur menerima kunjungan dari Banda, kini penduduk Borderland, yang mengungkapkan lokasi Usagi. Arisu harus mengikuti jejaknya kembali ke dunia berbahaya yang mereka yakini telah mereka tinggalkan.

Serial ini dikembangkan dan diproduksi oleh Robot, dengan kerja sama produksi dari The Seven. Tim kreatif meliputi penulis skenario Yasuko Kuramitsu dan Shinsuke Sato, komposer Yutaka Yamada, sinematografer Taro Kawazu, dan desainer produksi Iwao Saito dan Shin Nakayama. Yuji Shimomura bertindak sebagai pengarah laga, dengan Atsushi Doi sebagai supervisor VFX dan produser Akira Morii dan Tomoki Takase. Pada musim keduanya, Alice in Borderland debut di peringkat pertama daftar Global Top 10 Netflix untuk serial TV non-berbahasa Inggris.(M-2)