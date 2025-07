Michael Douglas Tak Berniat Kembali Akting: Saya Sudah Cukup

Michael Douglas menyatakan tidak berniat kembali berakting kecuali ada proyek istimewa.(Instagram)

AKTOR legendaris Michael Douglas mengungkapkan tidak memiliki rencana untuk kembali berakting. Douglas akan kembali berakting, jika datang proyek yang benar-benar istimewa.

“Saya sudah tidak bekerja sejak 2022, dan itu memang keputusan saya,” ujar aktor berusia 80 tahun ini saat menghadiri Festival Film Internasional Karlovy Vary, dalam rangka perayaan 50 tahun film One Flew Over The Cuckoo’s Nest, yang turut ia produseri.

“Saya sadar harus berhenti. Saya sudah bekerja keras selama hampir 60 tahun, dan saya tidak ingin menjadi orang yang meninggal di lokasi syuting. Saya bahagia bisa mengambil waktu untuk istirahat,” tambah Douglas.

Ia menegaskan tak benar-benar pensiun, namun mengaku cukup puas melihat istrinya, aktris Catherine Zeta-Jones, yang masih aktif berkarier.

“Saya tidak mengatakan pensiun, karena jika ada sesuatu yang spesial datang, mungkin saya akan mempertimbangkan. Tapi sejauh ini, saya cukup senang hanya menonton istri saya bekerja,” ujarnya.

Meski mengaku vakum, Douglas masih memiliki dua proyek yang belum dirilis: film berjudul Looking Through Water dan miniseri Reagan & Gorbachev, menurut data dari IMDb.

Karier 7 Dekade dan Perjuangan Melawan Kanker

Karier Michael Douglas yang telah berjalan lebih dari 70 tahun mencakup dunia akting dan produksi. Ia pertama kali muncul dalam film Cast a Giant Shadow tahun 1966, yang juga dibintangi oleh sang ayah, Kirk Douglas.

Namanya mulai dikenal luas lewat serial TV The Streets of San Francisco (1972), sebelum meraih Piala Oscar pertamanya tahun 1976 sebagai produser One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Oscar keduanya datang pada 1987 lewat perannya sebagai pialang saham tak bermoral dalam film ikonik Wall Street.

Douglas mulai jarang tampil sejak didiagnosis kanker tenggorokan stadium 4 pada 2010. “Kanker stadium 4 bukan liburan,” ujarnya sambil mengenang masa sulit itu.

Ia menjalani kombinasi kemoterapi dan radiasi tanpa perlu operasi besar yang berisiko membuatnya kehilangan suara dan sebagian rahangnya. “Untungnya saya selamat, sementara beberapa teman saya tidak seberuntung itu,” katanya.

Setelah pulih, Douglas kembali ke layar lebar dengan peran sebagai Dr. Hank Pym dalam seri film Marvel Ant-Man, termasuk dalam Ant-Man and the Wasp dan Avengers: Endgame. (CNN/Z-2)