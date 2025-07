Julian McMahon, Pemeran Dr Doom Meninggal usai Berjuang Melawan Kanker

Julian McMahon(BBC)

Dunia hiburan berduka atas kepergian aktor asal Australia, Julian McMahon. Ia meninggal dunia pada usia 56 tahun setelah berjuang keras melawan kanker. Kabar kematian itu dikonfirmasi oleh sang istri, Kelly McMahon, melalui pernyataannya kepada media.

Julian mengembuskan napas terakhir di Clearwater, Florida, pada Rabu, 2 Juli 2025. Ibunya, Kelly McMahon, menyampaikan bahwa Julian sangat mencintai hidup, keluarga, pekerjaan, dan penggemarnya. Dia berharap publik tetap memberikan ruang privasi bagi keluarga dalam masa duka ini.

Karier dan Peran Terkenal

McMahon memulai karier sebagai model sebelum akhirnya beralih ke akting. Debutnya dimulai lewat sinetron Australia seperti The Power, The Passion dan Home and Away pada akhir 1980-an.

Nama besarnya tercipta berkat beberapa peran ikonik:

Cole Turner di serial Charmed

Dr. Christian Troy di Nip/Tuck (2003–2010), yang membawanya memperoleh nominasi Golden Globe

Dr. Doom dalam seri film Fantastic Four (2005, 2007)

Jess LaCroix di serial kriminal FBI: Most Wanted (hingga 2022)

Perdana Menteri Australia dalam serial Netflix The Residence

Julian meninggalkan kesan mendalam lewat berbagai karakter yang dihidupkan di layar, baik televisi maupun film. Ia dikenal karena kemampuan beradaptasi di berbagai genre, dari drama medis hingga serial superhero. Ia selalu dihargai atas profesionalisme serta kepribadiannya yang hangat. (E-3)