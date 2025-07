Alasan Syifa Hadju Belum Syuting Lagi, Ternyata tak Mau Ambil Adegan 17

Syifa Hadju( Instagram @syifahadju)

AKTRIS Syifa Hadju belum kembali berakting di televisi dan layar lebar. Hal tersebut pun membuat para penggemarnya bertanya-tanya. Syifa pun memberikan alasan.

"Semuanya tanya kapan aku syuting lagi. Jadi gini, aku curhat ya. Kemarin tuh kan aku sudah sinetron, kayak setahunlah ya hitungannya. Terus aku ngerasa kayak ternyata capek banget buat aku karena draining banget kan," kata aktris kelahiran 13 Juli 2000 tersebut, melalui siaran langsung atau live Instagram, dilihat pada Jumat (5/7). Video live Syifa tersebut banyak disebarluaskan di akun-akun fanbase-nya.

Kekasih El Rumi itu juga mengungkapkan bahwa ia merasa lelah. "Cuma kan biasanya kayak aku tuh kalau kerja misalnya web series atau film syuting berapa bulan, habis itu libur berapa bulan. Nah, ini tuh aku kan kayak jedanya tuh dikit banget. Apalagi pas sudah running sinetronnya aku non-stop kerja," jelasnya.

Baca juga : Tips Bebas Berekspresi Saat sedang Menstruasi 

"Jadi buat karakter orang seperti aku ini sebenarnya... ini balik lagi ke personal preference aja sih. Cuma buat karakter anak seperti aku ini agak melelahkan. Maksudnya aku gak mau ke-pressure untuk kayak oke apa nih, gitu," lanjutnya.

Pada proyek film, Syifa terakhir terlibat dalam film pada 2024 dengan film berjudul Ayo Balikan dan Dinda. Sementara itu untuk serial, ia terakhir terlibat di sinetron Saleha pada 2024-2025.

Meski saat ini banyak tawaran untuk syuting, namun Syifa enggan terburu-buru untuk mengambil proyek pekerjaan. Selain itu, juga tidak mau ambil proyek pekerjaan yang ada adegan 17+.

Baca juga : 5 Potret Keluarga Syifa Hadju Umroh, Begini Potret Dia dan Adiknya yang Curi Perhatian

"FYI juga nih, dari kemarin sebenarnya ada aja tawaran yang masuk, tapi kalau kalian tahu market film dan series itu sekarang lagi kiblatnya ke 17/21+. Jadi banyak adegan-adegan yang mengharuskan aku untuk 'begitu'. Aku tuh tidak ke situ arahnya," kata Syifa sambil tersenyum.

Wanita bernama lengkap Syifa Safira Nuraisah ini ingin memberikan yang istimewa dan berbeda untuk para penggemarnya.

"Jadi aku pengin ini ada sesuatu yang spesial buat kalian gitu. Jadi aku pengin dapat project yang benar-benar bisa bikin aku enjoy dan aku suka banget sama ceritanya," ungkap Syifa Hadju.

Perjalanan Karier

Syifa memulai karier di dunia hiburan sebagai model hingga muncul di beberapa iklan televisi saat ia masih remaja. Debut aktingnya dimulai saat membintangi sinetron "Bintang di Langit" (2014), yang menjadi batu loncatan ke dunia akting.

Syifa dikenal lewat peran dalam beberapa sinetron populer, antara lain Mermaid in Love (2016), Roman Picisan the Series (2017), Cinta Karena Cinta (2019) dan beberapa judul lainnya.

Syifa juga sukses merambah ke dunia film layar lebar, antara lain Beauty and the Best (2016), The Way I Love You (2019) , Sejuta Sayang Untuknya (2020), Mohon Doa Restu (2023), dan lainnya.

Selain akting, Syifa juga merambah dunia tarik suara. Beberapa single yang dirilisnya antara lain "Aku Suka Kamu" dan "Gak Suka Gak Papa". Syifa dikenal memiliki suara lembut dan karakter khas dalam bernyanyi. (H-4)