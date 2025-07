Oasis Persembahkan Live Forever untuk Diogo Jota

Tribute Oasis untuk Diogo Jota(Liverpool Echo)

GRUP band Oasis yang baru saja menyelenggarakan konser reuni memberikan penghormatan untuk pemain Liverpool, Diogo Jota, yang meninggal dalam insiden kecelakaan mobil pada pekan ini. Band asal Manchester yang dimotori oleh Liam dan Noel Gallagher itu memulai tur konser reuni pertama mereka di Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britania Raya, pada Jumat (4 Juli), sehari setelah Diogo Jota meninggal bersama saudaranya, Andre Silver, di kota Zamora, Spanyol.

Ribuan penggemar berkumpul di Cardiff untuk menonton Oasis tampil bersama untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah setelah perkelahian di belakang panggung pada 2009. Oasis pun mempersembahkan bagian akhir lagu Live Forever, sembari menampilkan foto bagian belakang jersey Liverpool nomor 20 milik Jota di layar, yang disambut sorak sorai meriah dari 75 ribu penonton.

Tribute Oasis untuk Jota datang setelah penampilan yang “menggetarkan” di mana kedua saudara itu membawakan hits mereka, termasuk Morning Glory, Supersonic, Half the World Away, dan Stand by Me. Seorang penggemar mengangkat bendera Portugal di udara sebagai penghormatan kepada pesepakbola tersebut, dan dua flare merah dinyalakan selama pertunjukan.

Diogo Jota dan saudaranya meninggal saat bepergian dengan sebuah mobil Lamborghini. Mobil mereka keluar dari jalan dan terbakar, setelah diduga terjadi kebocoran ban.

Keluarga dan rekan setim pesepak bola tersebut akan berkumpul di kampung halamannya, Gondomar dekat Porto, untuk pemakamannya pada Sabtu pagi, 5 Juli, waktu setempat. Hal ini dilakukan setelah upacara pemakaman pribadi dan umum untuk pemain Liverpool dan saudaranya di Capela da Ressurreicao pada Jumat (4/7). (H-4)