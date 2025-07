Aktor Michael Madsen Meninggal Dunia di Usia 67 Tahun

Michael Madsen meninggal dunia pada usia 67 tahun di kediamannya di Malibu, California. (IMDB)

AKTOR veteran Hollywood Michael Madsen meninggal dunia pada Kamis (3/7) pagi di kediamannya di Malibu, California. Ia tutup usia pada usia 67 tahun.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, Madsen ditemukan tidak responsif oleh pihak berwenang yang merespons panggilan darurat 911, dan dinyatakan meninggal pukul 08.25 waktu lokal. Penyebab kematian diduga akibat serangan jantung, sebagaimana dikonfirmasi perwakilan keluarga.

Madsen dikenal luas berkat perannya dalam sejumlah film karya sutradara Quentin Tarantino, seperti Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight, dan Once Upon a Time in Hollywood. Salah satu peran paling ikoniknya adalah sebagai Mr. Blonde dalam Reservoir Dogs (1992), karakter pencuri yang dikenal brutal dan sadis, termasuk dalam adegan legendaris ketika ia memotong telinga seorang polisi.

Sepanjang kariernya yang berlangsung lebih dari empat dekade, Madsen membintangi ratusan film dan serial televisi. Ia kerap memerankan karakter kuat, baik sebagai penegak hukum seperti detektif dan sheriff, maupun tokoh kriminal seperti pembunuh bayaran yang lelah hidup dalam waralaba Kill Bill.

Selain di layar lebar dan televisi, Madsen juga menyumbangkan suaranya untuk berbagai video game, termasuk Grand Theft Auto III dan seri Dishonored.

Michael Madsen lahir di Chicago pada September 1957. Ayahnya adalah veteran Perang Dunia II sekaligus mantan pemadam kebakaran, sementara ibunya seorang pembuat film. Ia merupakan saudara kandung dari aktris Virginia Madsen, yang dikenal melalui film Sideways dan sempat dinominasikan di ajang Oscar dan Golden Globe.

Madsen menikah tiga kali dan meninggalkan empat orang anak, termasuk aktor Christian Madsen. Pada 2024, ia resmi bercerai dari istrinya selama 28 tahun, DeAnna, menyusul kematian tragis putra mereka, Hudson.

Dalam pernyataan kepada Variety, saudara perempuannya, Virginia Madsen, menuliskan:

“Saudaraku Michael telah meninggalkan panggung. Ia adalah badai dan kelembutan, kenakalan yang dibungkus kasih sayang. Seorang penyair dalam rupa seorang pemberontak. Seorang ayah, putra, saudara – penuh kontradiksi, namun dilunakkan oleh cinta yang membekas.” (BBC/Z-2)