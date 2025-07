Namira Ungkapkan Kisah Cinta Lewat Single Temaniku Hirup Dunia

Namira(MI/HO)

"HAI belahan hati, hari ini kuserahkan cinta.." Kalimat penuh perasaan ini membuka seluruh kisah cinta yang tertuang dalam lagu terbaru dari Namira, berjudul Temaniku Hirup Dunia.

Sebuah karya dari Laleilmanino yang dibuat khusus untuk Namira yang juga merepresentasikan apa yang sedang dirasakan oleh penyanyi kelahiran 13 November itu, it's the feeling of loving and being loved.

"Kau memilih aku dan kumemilihmu.." Bukan juga menjadi sebuah ketidaksengajaan, bahwa kolaborasi Namira dengan Laleilmanino sudah menjadi salah satu mimpi yang selalu Namira inginkan dalam bermusik.

Sehingga, saat karya ini selesai diproduksi, baik lagu, teknik vokal maupun makna dari setiap baitnya seolah memang saling tercipta untuk satu sama lainnya.

Direkam di Backbeat Studio, Temaniku Hirup Dunia juga merupakan hasil kolaborasi yang apik dari rekan-rekan musisi lainnya seperti Alvin Witarsa pada Violins dan Viola, Jonathan William pada Cello, Jordy Waelauruw pada Brass, dan strings section oleh Sulton di AWsome Studio. Membuat lagu ini menjadi sebuah karya tentang cinta yang juga dikerjakan sepenuh hati dengan cinta.

"Kala bunga tiada harum lagi, kan kujaga kau mewangi, temaniku hirup dunia.." Selamat menikmati karya terbaru dari Namira, Temaniku Hirup Dunia, yang mengajak kita untuk bersama-sama merasakan cinta melalui melodi yang terangkai indah.

Semoga lagu ini juga senantiasa dapat menemani perjalanan kita menghirup dunia yang penuh cinta bersama-sama, karena.. "Jangan biarkan aku menghadapi dunia sendiri." (Z-1)