Film Pangku Rilis First Look, Debut Penyutradaraan Reza Rahadian

FILM Pangku merilis official first look menuju penayangan perdana pada tahun ini, itu merupakan film panjang pertama yang disutradarai Reza Rahadian. Official first look hadir dalam tiga foto, terlihat disana jajaran pemain diantaranya Claresta Taufan, Christine Hakim, Fedi Nuril, dan aktor muda Shakeel Fauzi.

Dalam first look tersebut, Claresta Taufan, yang memerankan Sartika, ditampilkan sebagai sosok ibu yang penuh perjuangan. Sartika terlihat menyiratkan emosi mendalam ketika melakukan pekerjaan domestik, tetap bekerja sembari menggendong anaknya, hingga menemani tidur sang anak.

Sementara Christine Hakim, yang memerankan Maya, ditampilkan sebagai sosok yang akan menemani perjalanan Sartika. Fedi Nuril, yang memerankan Hadi, hadir seperti tengah berada dalam dialog intim dengan Sartika yang menggendong anaknya di sebuah warung pinggir jalan di kawasan Pantura.

"Melalui first look yang dirilis, kami ingin menampilkan emosi intim dari karakter-karakter utama yang akan membawa pengembangan cerita di dalamnya. Semoga ini bisa menjadi penawar bagi penonton yang sudah tidak sabar menanti film Pangku tayang di bioskop,” kata sutradara film Pangku Reza Rahadian, dalam keterangan pers yang diterima Sabtu (28/6).

Diketahui film itu saat ini masih dalam tahap pasca produksi, sejak pertama pengumuman 'Pangku' telah mendapat banyak perhatian dari industri film, termasuk menerima Red Sea Fund for Post-Production dari Red Sea Film Foundation. Program pendanaan ini merupakan bagian dari Red Sea International Film Festival, yang telah memberikan dukungan bagi para sineas dan film-film internasional dari berbagai negara.

"Kami merasa sangat bersyukur langkah kami selalu disambut positif oleh kalangan perfilman internasional. Sejak judul dan pemain film Pangku diumumkan hingga saat ini, perjalanan kami menjadi lebih mudah karena mendapat banyak dukungan untuk mewujudkan cerita ini agar dapat dinikmati oleh penonton yang lebih luas," ujar produser film Pangku Arya Ibrahim.

Film Pangku menceritakan kisah perjuangan Sartika, seorang perempuan di daerah Pantura, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Film ini menyoroti tema perjuangan seorang ibu, serta makna 'pangku' yang tidak hanya merujuk pada praktik kopi pangku di Pantura, tetapi juga filosofi kehidupan tentang bagaimana bertahan hidup dan mungkin juga membatasi kebebasan seseorang.

Sebelum debut menyutradarai film panjang lewat Pangku, Reza pernah menyutradarai film pendek Sebelah (2011) yang memenangkan penghargaan film pendek terbaik di LA Lights Movie Award 2012, dan terlibat dalam sebuah film antologi berjudul Wanita Tetap Wanita (2013). Ia juga pernah menyutradarai miniseri berjudul Sementara, Selamanya (2020). (Rif/M-3)