Lirik dan Chord Lagu Kemurahan Tuhan - Angel Pieters dan Jason Irwan

Lagu Kemurahan Tuhan adalah lagu rohani populer yang dinyanyikan oleh Angel Pieters dan Jason Irwan. Lagu ini berisi pujian atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan lirik yang sederhana dan chord yang mudah, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu rohani dengan gitar. Berikut adalah lirik lengkap dan chord dalam kunci dasar C yang ramah untuk pemula.

Lirik Lagu Kemurahan Tuhan

Lirik lagu Kemurahan Tuhan menggambarkan rasa syukur atas kasih dan janji Tuhan. Liriknya mudah dipahami, cocok untuk dinyanyikan bersama di ibadah atau saat teduh. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Oleh kar'na kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini Oleh kar'na kebaikan Tuhan Janji-Mu terjadi bagiku Kusembah Kau Tuhan, kumengangkat tanganku S'lamanya Kau ajaib bagiku Kusembah Kau Tuhan, kumengangkat wajahku S'lamanya Kau hebat bagiku Engkau Tuhan yg setia Waktu-Mu s'lalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya kan berharap pada-Mu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan, sumber kedamaian

Chord Lagu Kemurahan Tuhan (Kunci C)

Chord lagu Kemurahan Tuhan berikut menggunakan kunci dasar C, yang mudah dimainkan oleh pemula. Ikuti chord ini untuk mengiringi lagu dengan gitar:

[Verse] C Em Oleh karna kemurahan Tuhan F G C G Ku ada sampai hari ini C Em Oleh karna kebaikan Tuhan F G C JanjiMu terjadi bagiku [Chorus] C Kusembah Kau Tuhan G Kumengangkat tanganku F G C S'lamanya Kau ajaib bagiku C Kusembah Kau Tuhan G Kumengangkat wajahku F G C S'lamanya Kau hebat bagiku [Bridge] C Em Engkau Tuhan yg setia F G Waktu-Mu s'lalu yang terbaik C Em Engkau Tuhan sandaranku F G Dan ku hanya kan berharap pada-Mu [Outro] C Em Satu-satunya yang kuandalkan F G Satu-satunya yang kupercaya C Em Engkau sumber kekuatan F G C Sumber pengharapan, sumber kedamaian

Cara Memainkan Chord Kemurahan Tuhan

Untuk memainkan chord lagu Kemurahan Tuhan, pastikan gitar Anda sudah disetem dengan benar. Gunakan kunci dasar C, Em, F, dan G yang sederhana. Mainkan dengan tempo sedang agar sesuai dengan nuansa lagu rohani ini. Jika kunci C terasa sulit, Anda bisa menggunakan capo di fret kedua dan bermain dengan kunci G untuk nada yang lebih rendah.

Latihan rutin akan membantu Anda lebih lancar memainkan lagu ini. Cobalah mainkan bersama teman atau keluarga untuk menambah sukacita dalam ibadah. Lagu ini sangat cocok untuk dinyanyikan di gereja atau saat persekutuan kecil.

Mengapa Lagu Kemurahan Tuhan Populer?

Lagu Kemurahan Tuhan populer karena liriknya yang menyentuh hati dan mudah diingat. Lagu ini mengajak pendengar untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang tak pernah gagal. Selain itu, melodi yang lembut dan chord yang sederhana membuat lagu ini disukai oleh berbagai kalangan, dari anak muda hingga dewasa.

Jika Anda mencari lagu rohani yang mudah dimainkan dan penuh makna, Kemurahan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Semoga lirik dan chord di atas membantu Anda memuji Tuhan dengan lebih indah!