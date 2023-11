Lirik Lagu Last Christmas Wham! dan Terjemahan

MENJELANG peringatan kelahiran Yesus Kristus, harmoni-harmoni Natal mulai terdengar di seluruh penjuru negara. Terdengarlah lagu-lagu khas musim ini, mengisi udara dengan kehangatan dan nuansa perayaan. Di antara serangkaian lagu yang mengiringi musim Natal, salah satu yang mendominasi adalah "Last Christmas" yang dibawakan oleh Wham! dan telah menyentuh hati pendengar sejak diluncurkan tahun 1984. Melodi merdu "Last Christmas" sering kali mengisi ruangan ketika dekorasi Natal bersinar dan semangat kebersamaan berkobar. Menariknya, meskipun lagu ini berasosiasi erat dengan momen-momen Natal, esensinya sebenarnya menggambarkan cerita yang jauh dari kegembiraan perayaan tersebut. Ditulis oleh George Michael, lagu ini menangkap nuansa melankolis suatu hubungan yang berakhir tragis, dengan kesedihan yang dipicu oleh momen liburan. Seiring berjalannya waktu, "Last Christmas" menjadi lebih dari sekadar lagu Natal, melainkan ungkapan emosional yang menyentuh dan mengingatkan kita pada kompleksitas perasaan di balik gemerlapnya musim ini. Baca juga: Lirik Lagu Malam Kudus dan Maknanya Berikut ini adalah lirik lagu Last Christmas dan terjemahan bahasa Indonesianya. I hate that I remember Aku benci kalau aku ingat I wish I could forget Aku berharap aku bisa melupakan What you did last December Apa yang kamu lakukan Desember lalu You left my heart a mess (A mess) Kamu meninggalkan hati aku berantakan (Berantakan) Boy, you blew it Wah, kamu gagal How could you do it? (Do it) Bagaimana kamu bisa melakukannya? (Lakukan) Last Christmas Natal lalu I gave you my heart Aku memberimu hatiku But the very next day you gave it away Tetapi keesokan harinya kamu memberikannya This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial But Last Christmas Tapi Natal Terakhir I gave you my heart Aku memberimu hatiku But the very next day you gave it away Tetapi keesokan harinya kamu memberikannya This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial Thought we belong together Kupikir kita milik bersama At least that's what you said Setidaknya itu yang kamu katakan Should've known better Seharusnya sudah tahu lebih baik You broke my heart again Kau patahkan hatiku lagi Boy, you blew it Wah, kamu gagal How could you do it? Bagaimana kamu bisa melakukannya? But Last Christmas Tapi Natal Terakhir I gave you my heart Aku memberimu hatiku But the very next day you gave it away Tetapi keesokan harinya kamu memberikannya This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial Last Christmas Natal lalu I gave you my heart Aku memberimu hatiku But the very next day you gave it away Tetapi keesokan harinya kamu memberikannya This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial Ooooo yeeah Ooooo ya How could you leave Christmas morning? Bagaimana kamu bisa meninggalkan pagi Natal? You broke my heart with no warning Kamu menghancurkan hatiku tanpa peringatan Boy, you blew it Wah, kamu gagal How could you do it? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Last Christmas Natal lalu I gave you my heart Aku memberimu hatiku But the very next day you gave it away Tetapi keesokan harinya kamu memberikannya This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial This is our Last (Last) Last (Last) Christmas. Ini adalah Natal Terakhir (Terakhir) Terakhir (Terakhir) kami. You broke my heart Kamu menghancurkan hati aku Last (Last) Last (Last) Christmas Terakhir (Terakhir) Terakhir (Terakhir) Natal You broke my heart Kamu menghancurkan hati aku This year Tahun ini To save me from tears Untuk menyelamatkanku dari air mata I'll give it to someone special. Aku akan memberikannya kepada seseorang yang spesial. I hate that I remember Aku benci kalau aku ingat I wish I could forget Aku berharap aku bisa melupakan What you did last December Apa yang kamu lakukan Desember lalu You left my heart a mess (A mess) Kamu meninggalkan hati aku berantakan (Berantakan) Boy, you blew it Wah, kamu gagal How could you do it? (Do it)[x2 until fade out] Bagaimana kamu bisa melakukannya? (Lakukan) [x2 sampai fade out] Baca juga: Lirik Lagu All I Want for Christmas is You Mariah Carey dan Terjemahan Sebagian besar cerita yang disampaikan di lagu ini melibatkan kisah hubungan yang berakhir tragis. Bagaimana seseorang harus berhadapan dengan mantan kekasih setahun kemudian. Andrew, salah satu personel Wham!, membagikan kisah menarik tentang bagaimana lagu ini tercipta. Saat mengunjungi orangtua George, ide lagu muncul begitu saja. George menghilang sejenak dan kembali dengan begitu bersemangat seolah-olah menemukan emas. Mereka berdua pergi ke kamar lama George, tempat mereka menghabiskan waktu merekam parodi acara radio dan jingle ketika masih anak-anak. Di sinilah George memainkan pengantar dan melodi paduan suara yang memikat untuk "Last Christmas". Sebuah momen keajaiban yang menciptakan lagu dengan esensi Natal yang menggugah. Video ikonik lagu ini menampilkan adegan George dan Andrew bersama pasangan mereka di resor ski, dengan beberapa adegan diambil di Saas-Fee, Swiss. Cerita visualnya juga melibatkan kilas balik masa lalu, di mana George memberikan bros pada mantan kekasihnya, dan di masa kini, bros tersebut dipakai oleh Andrew. Video ini juga menampilkan Pepsi dan Shirlie, penyanyi latar dari Wham!. Meskipun sebelumnya dikabarkan bahwa Martin Kemp dari Spandau Ballet muncul singkat dalam video, ternyata hal tersebut tidak benar. "Last Christmas" mendapatkan perhatian kembali pada tahun 2017, ketika penggemar George Michael beriklan agar lagu ini menjadi nomor 1 Natal sebagai penghormatan atas meninggalnya penyanyi tersebut pada Hari Natal, 2016. Lagu ini berhasil mencapai peringkat nomor 2, menyamai prestasinya tertinggi sejak perilisan 36 tahun yang lalu. Pada minggu pertama tahun 2021, Wham! akhirnya mencapai puncak tangga lagu dengan "Last Christmas", mengalahkan LadBaby dan Mariah Carey. Kesuksesan ini diulang kembali pada Desember 2022. Selain keberhasilan di dunia musik, "Last Christmas" juga menginspirasi pembuatan film. Emma Thompson diharapkan akan memimpin film ini yang didasarkan pada lagu klasik yang penuh emosi ini. Bersama dengan Henry Golding dan Emilia Clarke, film tersebut juga menampilkan materi baru yang belum pernah dirilis sebelumnya dari George Michael, memberikan penghormatan pada seniman legendaris yang meninggalkan kita pada Hari Natal, 2016. Sebuah perpaduan harmonis antara musik dan kisah emosional yang terus memikat penggemar sepanjang generasi. Seiring berjalannya waktu, warisan lagu ini terus berkembang, dan para penyanyi dari berbagai generasi seperti Ariana Grande pun turut mempersembahkan interpretasi mereka. Melalui vokal yang penuh emosi, mereka membawa kesan baru pada narasi sedih di balik lirik "Last Christmas". Dengan demikian, lagu ini terus menemukan tempatnya dalam hati pendengar, mengingatkan kita bahwa musim Natal tidak selalu tentang keceriaan semata, melainkan juga tentang kenangan, perjalanan emosional, dan kisah cinta yang mungkin berakhir. (Z-3)

Berikut ini adalah lirik lagu Last Christmas dan terjemahan bahasa Indonesianya.

Sebagian besar cerita yang disampaikan di lagu ini melibatkan kisah hubungan yang berakhir tragis. Bagaimana seseorang harus berhadapan dengan mantan kekasih setahun kemudian.

Andrew, salah satu personel Wham!, membagikan kisah menarik tentang bagaimana lagu ini tercipta. Saat mengunjungi orangtua George, ide lagu muncul begitu saja. George menghilang sejenak dan kembali dengan begitu bersemangat seolah-olah menemukan emas. Mereka berdua pergi ke kamar lama George, tempat mereka menghabiskan waktu merekam parodi acara radio dan jingle ketika masih anak-anak. Di sinilah George memainkan pengantar dan melodi paduan suara yang memikat untuk "Last Christmas". Sebuah momen keajaiban yang menciptakan lagu dengan esensi Natal yang menggugah.

Video ikonik lagu ini menampilkan adegan George dan Andrew bersama pasangan mereka di resor ski, dengan beberapa adegan diambil di Saas-Fee, Swiss. Cerita visualnya juga melibatkan kilas balik masa lalu, di mana George memberikan bros pada mantan kekasihnya, dan di masa kini, bros tersebut dipakai oleh Andrew.

Video ini juga menampilkan Pepsi dan Shirlie, penyanyi latar dari Wham!. Meskipun sebelumnya dikabarkan bahwa Martin Kemp dari Spandau Ballet muncul singkat dalam video, ternyata hal tersebut tidak benar.

"Last Christmas" mendapatkan perhatian kembali pada tahun 2017, ketika penggemar George Michael beriklan agar lagu ini menjadi nomor 1 Natal sebagai penghormatan atas meninggalnya penyanyi tersebut pada Hari Natal, 2016. Lagu ini berhasil mencapai peringkat nomor 2, menyamai prestasinya tertinggi sejak perilisan 36 tahun yang lalu.

Pada minggu pertama tahun 2021, Wham! akhirnya mencapai puncak tangga lagu dengan "Last Christmas", mengalahkan LadBaby dan Mariah Carey. Kesuksesan ini diulang kembali pada Desember 2022.

Selain keberhasilan di dunia musik, "Last Christmas" juga menginspirasi pembuatan film. Emma Thompson diharapkan akan memimpin film ini yang didasarkan pada lagu klasik yang penuh emosi ini. Bersama dengan Henry Golding dan Emilia Clarke, film tersebut juga menampilkan materi baru yang belum pernah dirilis sebelumnya dari George Michael, memberikan penghormatan pada seniman legendaris yang meninggalkan kita pada Hari Natal, 2016. Sebuah perpaduan harmonis antara musik dan kisah emosional yang terus memikat penggemar sepanjang generasi.

Seiring berjalannya waktu, warisan lagu ini terus berkembang, dan para penyanyi dari berbagai generasi seperti Ariana Grande pun turut mempersembahkan interpretasi mereka. Melalui vokal yang penuh emosi, mereka membawa kesan baru pada narasi sedih di balik lirik "Last Christmas". Dengan demikian, lagu ini terus menemukan tempatnya dalam hati pendengar, mengingatkan kita bahwa musim Natal tidak selalu tentang keceriaan semata, melainkan juga tentang kenangan, perjalanan emosional, dan kisah cinta yang mungkin berakhir. (Z-3)