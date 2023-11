Berbahasa Inggris, Album Golden Jungkook BTS Targetkan Pasar Musik Global

ALBUM terbaru penyanyi K-pop Jungkook BTS berjudul "Golden" yang dirilis Jumat (3/11) seluruhnya berisikan lagu berbahasa Inggris, yang ditujukan untuk pasar musik global. Dalam sebuah video yang dirilis beberapa jam sebelum peluncuran album Golden, Jungkook menjelaskan tema utama dari album ini adalah momen emas.

"Termasuk lagu utama, 'Standing Next to You,' saya memuat album ini dengan 11 lagu dari berbagai genre. Anda dapat merasakan perubahan emosi jika Anda mendengarkan seluruh album secara berurutan,” ujar Jungkook.

Jungkook turut serta dalam seluruh proses produksi album Golden. Ia bahkan memilih lagu-lagu dari berbagai genre untuk memperluas dunia musiknya, seperti yang diumumkan oleh agensinya, BigHit Music.

Sebagai anggota termuda dari BTS, Jungkook telah membuat debut solo dengan single digital "Seven" pada bulan Juli 2023. Lagu ini langsung menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 yang sangat kompetitif dan menduduki peringkat ke-3 di tangga lagu resmi Inggris. Dua bulan kemudian, ia kembali memasuki kedua tangga lagu tersebut pada peringkat ke-5 dengan single individu berikutnya, "3D."

Sebagai seorang bintang pop global, Jungkook sekarang berharap untuk tampil di berbagai panggung sebanyak mungkin dan menantang berbagai genre musik.

"Ada yang mungkin mengatakan itu terlalu banyak, tetapi saya akan terus berlari sampai saya puas dengan diri sendiri, karena masih banyak hal yang belum saya lakukan. Saya ingin menjadi seniman yang bisa mengisi tiga jam atau lebih konser sendirian,” tuturnya.

Momen Emas Karier Musik Jungkook

Ketika ditanya tentang momen emasnya selama 10 tahun karir menyanyinya, Jungkook mengungkapkan bahwa momen paling bahagia baginya adalah saat ia berbagi energi dan berkomunikasi dengan penggemar di konser.

Sama seperti penyanyi lain, merilis album dan tampil di atas panggung adalah pendorong terbesar bagi Jungkook. Dia menyatakan niatnya untuk terus menciptakan momen-momen emas sambil bersiap untuk album-album beragam dan pertunjukan bersama rekan-rekan bandnya di masa depan.

Jungkook juga menantikan kembalinya BTS untuk aktivitas bersama pada tahun 2025 dan yakin bahwa mereka akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa.

Lagu-lagu di Album Golden Jungkook

Album Golden ini juga mencakup lagu-lagu seperti "Seven," "3D," "Closer to You," dan "Yes or No." Dalam album ini, Jungkook mengatur perjalanan emosional dari hubungan yang berubah, mulai dari lagu-lagu yang ceria yang menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Album ini kemudian berlanjut ke lagu-lagu dengan atmosfer melankolis yang menggambarkan emosi yang terkait dengan perpisahan, menurut pernyataan agensinya.

Jungkook berkolaborasi dengan berbagai artis global dalam album Golden, termasuk Ed Sheeran, Shawn Mendes, Major Lazer, BloodPop, David Stewart, dan Blake Slatkin. Selain itu, Latto, Jack Harlow, dan DJ Snake juga ikut serta sebagai artis yang ditampilkan.

Single utama "Standing Next to You" dijelaskan oleh BigHit sebagai lagu retro-funk yang menampilkan vokal ritmis dan kuat milik Jungkook. Liriknya menggambarkan tekad seseorang untuk selalu bersama kekasihnya, terlepas dari tantangan apa pun yang mungkin mereka hadapi.

Setelah perilisan album Golden, Jungkook akan melanjutkan aktivitas promosi di Amerika Utara, dengan tampil sebagai tamu dan penampil di "Tonight Show" Jimmy Fallon pada hari Selasa (7/11) dan konser Citi di "Today" pada hari Rabu (8/11), waktu Amerika Serikat.

