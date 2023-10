Txt Versi Kartun akan Tampil dalam Seri Crayon Shin-chan

Pada Sabtu (21/10), Bighit Music mengumumkan grup K-pop Txt akan tampil dalam seri kartun Jepang yang pertama kali ditayangkan lebih dari 30 tahun yang lalu pada tahun 1992, yaitu Crayon Shin-chan.

Versi animasi dari lima anggota Txt akan muncul dalam episode spesial mendatang dari acara TV Asahi berjudul "Txt Is Here," di mana mereka akan mengajarkan tarian lagu mereka "Happy Fools" kepada penggemar setia Shin-chan.

Para anggota Txt merekam dialog mereka sendiri dalam bahasa Jepang, dan mereka juga merekam dialog mereka dalam bahasa Korea untuk versi yang akan disiarkan di Korea pada tanggal yang belum diumumkan.

"Saya senang bisa bertemu dengan seluruh keluarga Shin-chan kali ini," ujar Soonbin.

Baca juga: Agensi Konfirmasi Daniel Henney Nikahi Aktris Jepang, Ru Kumagai

Selain muncul di acara TV, Txt juga akan tampil dalam komik Crayon Shin-chan. Barang dagangan khusus Crayon Shin-chan dan Txt juga akan dirilis yang menampilkan versi kartun dari anggota Txt.

Episode Crayon Shin-chan yang menampilkan Txt akan ditayangkan di TV Asahi Jepang pada Sabtu (28/10).

Selain itu, album terbaru Txt, The Name Chapter: Freefall, telah terjual sebanyak 2.251.959 kopi antara tanggal 13 hingga 19 Oktober. Dengan pencapaian ini, Txt berhasil mengalahkan rekor penjualan terbesar dalam minggu pertama yang sebelumnya dipegang oleh The Name Chapter: Temptation awal tahun ini yang berhasil terjual sebanyak 2.180.889 kopi.

Saat ini, Txt menjadi artis dengan penjualan minggu pertama terbanyak ke-5 dalam sejarah Hanteo. Mereka mengikuti dekat grup-boy yang sangat populer lainnya seperti Stray Kids, Seventeen, NCT Dream, dan BTS, menunjukkan kesuksesan luar biasa dan dampak yang mereka capai sebagai grup generasi keempat di industri K-pop.

Baca juga: Identitas Aktor L Terungkap, Pemeran Parasite Lee Sun-kyun Dikonfirmasi Positif Narkoba

Mereka menjadi artis asing pertama dalam sejarah yang mencapai sembilan album berturut-turut menduduki puncak tangga Oricon, menunjukkan popularitas luar biasa mereka di Jepang. Album ini dirilis pada tanggal 13 Oktober dan berisi total 9 lagu.

Dua dari lagu yang merupakan kolaborasi, yaitu "Do It Like That" dengan Jonas Brothers dan "Back For More" dengan Anitta, sudah dirilis sebelumnya. Lagu utama berjudul "Chasing That Feeling" telah mendapatkan jutaan penayangan dan saat ini memiliki lebih dari 52 juta penayangan pada saat penulisan ini.

Txt atau Tomorrow By Together terdiri dari lima anggota yakni Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan HueningKai. Grup ini debut pada tahun 2019 dengan album The Dream Chapter: Star yang menampilkan lagu utama "Crown”.

(Z-9)