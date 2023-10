Album BTS Raih Sertifikasi Emas Ke-6 di Inggris

Album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever BTS resmi mendapatkan sertifikasi emas di Inggris, sejak Jumat (13/10) kemarin. British Phonographic Industry (BPI) mengumumkan bahwa album spesial BTS yang keluar pada 2016 telah menerima sertifikasi emas BRIT.

Menurut ambang sertifikasi BPI, album bersertifikat perak dengan penjualan 60.000 unit, sedangkan single bersertifikat perak dengan penjualan 200.000 unit.

Album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever tidak hanya menjadi album keenam BTS yang mendapatkan sertifikasi emas di Inggris.

Namun juga merupakan album tertua mereka yang meraih prestasi tersebut.

BTS juga sebelumnya telah meraih medali emas dengan album mereka Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7,” Face Yourself dan Love Yourself: Tear.

Selamat kepada BTS! Go Bulletproof. (Z-10)