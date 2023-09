Chicco Jerikho dan Lean Lab Berkolaborasi Hadirkan Selai Tinggi Protein

Aktor Chicco Jerikho Jarumillind, 39, berkolaborasi dengan Lean Lab memformulasikan ulang selai cokelat bubuk tinggi protein berbahan dasar hazelnut. Chicco merupakan salah satu loyal customer Lean Lab dari 1 tahun terakhir dan sangat menyukai kemudahan Lean Lab untuk dikreasikan sebagai source protein tambahan. Keunggulannya adalah rasa hazelnut ini diformulasi dari bahan-bahan baku berkualitas terbaik

dan mengandung protein tinggi.

Baca juga : Chicco Jerikho kian Serius di Bisnis Pusat Kebugaran

"Saya sering sibuk dengan syuting yang menghabiskan banyak waktu di luar, sementara itu saya juga harus tetap fit. Untuk itu saat saya membutuhkan tambahan protein, saya akan memilih Lean Lab yang dapat dikonsumsi ketika istirahat, di pagi hari, atau kapanpun," katanya.

Sarapan perlu protein tinggi karena bahan ini adalah kunci utama untuk membangun otot. Protein juga merupakan sumber energi yang lebih sustanaible (dapat menambah energi untuk memulai hari sebelum beraktivitas). Sangat penting juga untuk mengonsumsi protein apabila ingin menurunkan berat badan.

Alasan lain, saat tidur badan (puasa) tidak menerima sumber energi sama sekali. Protein juga dapat membantu meningkatkan metabolisme

tubuh apabila di konsumsi di pagi hari.

Lean Lab terbuat dari kacang tanah yang dipanggang dan kemudian dipisahkan minyaknya. Sejauh ini Lean Lab memiliki lima variasi produk yaitu hazelnut, chocolate, speculoos, matcha, dan peanut butter. Mereka mengklaim hanya memakai bahan-bahan terbaik. "Untuk menjaga kualitas terbaik beberapa bahan kami di source langsung dari luar negeri (import) seperti matcha, hazelnut, and speculoos," kata Jaqueline, sebagai Chief of Strategy of Lean Lab.

Masih menurutnya, Lean Lab dirilis berdasarkan pengalaman pribadi dari co-founder, Jonathan. Dia dahulu mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan karena makanan sehat yang ada di pasaran tidaklah banyak dan sulit dijangkau. Dari pengalaman pribadi inilah Jonathan terinspirasi untuk membuat makanan yang mudah dijangkau banyak kalangan dan mempunyai nutrisi yang lebih baik. "Kami sangat bersyukur telah di percayakan oleh beberapa orang ternama sebagai customer kami. Beberapa yakni, Sandiaga Uno, Titan Tyra, Nana Mirdad, EatsandTreats, Yulia Baltschun, Jennifer Bachdim, dan masih banyak lagi," tambah Jaqueline.

Secara umum mereka sangat suka mengkonsumsi Lean Lab karena mudah untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti selai makan pagi, meal replacement (protein shake), bisa juga dikreasikan untuk dessert (kue, cookies, brownies, dll.). "Jadi, kami hadir untuk semua customer yang ingin hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan "rendah kalori yang" mengandung protein lebih tinggi," tutupnya. (B-4)