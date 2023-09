Rowoon SF9 Pilih Fokus Akting dan Tidak Lanjutkan Karir dengan SF9

ROWOON SF9 akan fokus pada karier akting solo sebagai seorang seniman dan aktor setelah ia memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan SF9. SF9 merupakan grup K-pop yang telah menjadi bagian darinya selama 7 tahun terakhir.

Kabar ini mengejutkan bagi para penggemar grup tersebut, tetapi mereka telah memberikan dukungan kepada idolanya dan menghormati keputusannya. Rowoon berbagi perasaannya dalam surat yang penuh kasih kepada para penggemarnya di Fancafe.

Dalam surat yang tulus hati yang ditujukan kepada para penggemar setianya, penyanyi dan aktor berbakat Rowoon, dengan terbuka mengungkapkan penyesalannya dan menawarkan permintaan maaf yang tulus.

Rowoon dengan jujur mengakui kekhawatiran yang dirasakannya saat menulis surat tersebut, setelah cukup lama tidak menulis. Rowoon dengan jujur membahas tantangan dalam menyelesaikan ketidakpahaman, dan berharap bahwa niat sejatinya akan semakin jelas terlihat saat ia tenggelam dalam pekerjaannya.

Ia dengan rendah hati mengakui bahwa kadang-kadang ia memilih untuk menghindar daripada menghadapi ketidakpahaman, dan menyatakan penyesalan mendalam karena menyembunyikan dirinya dari para penggemarnya, yang pada akhirnya membuat mereka merasa terputus dari perjalanan transformasinya.

Bersyukur

Ikon ini merenung tentang hidupnya, mengungkapkan rasa syukurnya atas berbagai hal dan orang yang telah memperkaya perjalanannya. Tujuh tahun lamanya sebagai anggota SF9, dimulai pada tahun 2016, telah mengisi dia dengan kenangan yang berharga. Sekarang, pada usia 27 tahun, dia berharap untuk merangkul tantangan-tantangan baru yang signifikan dan mengemban tanggung jawab penuh.

Dalam mengakhiri refleksinya, dia mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua orang dan dengan penuh semangat menantikan berbagi proyek-proyek mendatang, berjanji untuk tetap menjadi dirinya sendiri yang dihargai oleh para penggemar.

Rowoon memulai karier solonya sebagai aktor dengan web drama, Click Your Heart. Sejak itu, dia tampil sebagai pemeran utama dalam berbagai drama, termasuk Extraordinary You, The King's Affection, Tomorrow, dan yang terbaru, dia terlihat dalam Destined With You yang saat ini sedang tayang.

Pada Senin (18/9), FNC Entertainment mengumumkan bahwa SF9 akan terus berlanjut sebagai grup beranggotakan 8 orang dan bahwa Rowoon tidak akan lagi menjadi bagian dari aktivitas grup untuk fokus pada karier solonya. Kontrak grup tersebut berakhir setelah 7 tahun sejak debut pada tahun 2016 dengan lagu Fanfare.

