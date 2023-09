NPOP Rilis Teaser Penampilan Love Me Again oleh V BTS

KIM Taehyung, yang dikenal sebagai V BTS, akan berpartisipasi dalam program musik terbaru Naver yang disebut NPOP dan akan tampil membawakan lagu "Slow Dancing" serta tiga lagu lainnya dari album solo mendatangnya yang berjudul "Layover." Naver's NPOP baru saja merilis cuplikan pertunjukan "Love Me Again" di saluran YouTube mereka pada hari Senin (4/9).

Pertunjukan ini telah dikonfirmasi pada tanggal 23 Agustus dan penggemar mengharapkan V akan menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penyanyi dan penampil, yang membuat mereka sangat bersemangat! Penampilan V dapat Anda saksikan di Naver’s NPOP pada Sabtu (9/9) dan Rabu (13/9).

V akan mengungkapkan album solo debutnya, "Layover," pada Jumat (8/9) pukul 13:00 KST (11:00 WIB). "Layover" terdiri dari 6 lagu, yaitu "Rainy Days," "Blue," "Love Me Again," "Slow Dancing," "For Us," dan lagu bonus "Slow Dancing (Versi Piano)."

Pada tanggal 22 Agustus, teaser video musik untuk lagu "Blue," salah satu lagu dari album solo V "Layover," diposting di akun media sosial resmi BTS. Video ini dimulai dengan menampilkan punggung V saat ia berjalan cepat di lorong sebuah gedung apartemen. Menunggu di depan sebuah pintu, V menekan bel dan kemudian mulai mengetuk pintu, seolah-olah ia dengan putus asa mencari seseorang, tetapi mereka tidak ditampilkan saat video berakhir.

Musik instrumental yang manis mengiringi teaser ini, meningkatkan kegembiraan para penggemar. "Blue" adalah lagu kedua dari album "Layover" dan memiliki latar belakang musik jazzy dengan sentuhan genre R&B ala old school yang dipadukan dengan vokal memikat V.

Menurut chart Billboard pada tanggal 21 Agustus, lagu "Love Me Again," yang dirilis oleh V pada tanggal 11 Agustus, menduduki peringkat 96 di Hot100. Sebagai anggota BTS, V sudah beberapa kali masuk dalam chart ini bersama grup, termasuk enam lagu yang mencapai puncak Hot100, sehingga ini adalah kali kedua ia masuk Hot100 sebagai seorang artis solo.

Selain itu, "Love Me Again" V menempati peringkat ke-3 dalam daftar "Top-Selling Songs" Billboard minggu ini. Ini adalah lagu pertama yang Kim Taehyung tampilkan kepada para penggemarnya. Suara R&B dan soul menciptakan lagu yang indah, ritmis, tetapi juga menyayat hati.

Para penggemar Army menyatakan bahwa mereka tidak sabar untuk melihat pertunjukan ini dirilis. @hellosirkim menulis di X, "Ya, kita tidak sabar