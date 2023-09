V BTS Akan Hadir di Acara You Quiz on The Block 6 September Mendatang

Anggota BTS, V akan kembali dipertemukan dengan Yoo Jae-suk di acara tvN You Quiz on the Block. Episodenya dijadwalkan akan ditayangkan minggu depan yakni pada 6 September.

Pada Rabu (30/8), seorang pejabat dari tvN berbagi, 'V BTS akan muncul di You Quiz on the Block'. Proses syuting V untuk episode ini sudah selesai. Episode V di You Quiz on the Block akan ditayangkan pada 6 September pukul 8:45 malam KST.

Sebelumnya, V pernah muncul di You Quiz on the Block selama episode khusus BTS pada Maret 2021. Namun, ini akan menjadi penampilan solonya pertama di acara tersebut.

You Quiz on the Block adalah acara variety show Korea Selatan yang diselenggarakan oleh tvN dengan pembawa acara tetapnya, Yoo Jae-suk dan Jo Se-ho. Acara ini dimulai pada tahun 2018 dan terus berjalan sukses hingga musim keempatnya, dengan popularitasnya terus meningkat setiap musimnya. Selama acara ini, dua pembawa acara tersebut duduk bersama tamu yang diundang dan mengajak mereka dalam wawancara yang menarik dan kuis-kuis menarik.

Acara ini dengan mudah menjadi salah satu program variety show yang paling terkenal dan dicintai karena wawancara yang memberikan wawasan kepada para tamu dan permainan-permainan santai yang mengikuti setelah wawancara.

Ketika You Quiz on the Block mengumumkan bahwa idol tersebut akan tampil sebagai seorang solois, untuk mempromosikan album debut solonya yang akan datang, Layover, para penggemar sangat senang. Karena para penggemar jarang melihat idol tersebut dalam variety show selama beberapa bulan terakhir, mereka dengan sangat antusias menunggu rilis episode tersebut.

Sementara itu, sebuah video dan kumpulan foto menunjukkan Taehyung berambut pirang terlihat memukau dalam pakaian merah mencolok, sambil mengenakan berbagai perhiasan Cartier.

Ini adalah kampanye pertama Taehyung dengan merek tersebut setelah dia diumumkan sebagai duta besar global baru mereka dan wajah dari koleksi ikonik mereka Panthère de Cartier.

Sebagai wajah baru dari koleksi Panthère de Cartier, Taehyung mengenakan berbagai item dari koleksi mereka, termasuk kalung, cincin, gelang, jam tangan, dan manset, dengan harga berkisar antara empat hingga enam angka.

Taehyung dikenal dapat memukau penontonnya dengan kehadiran panggungnya dan energi karismatiknya, menjadikannya duta besar yang ideal untuk Cartier. (Z-10)