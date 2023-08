John Legend, Mengajari Anak untuk Gemar Berbagi

MUSISI kelahiran Ohio, Amerika Serikat, John Legend bersama istrinya Chrissy Teigen mengajarkan keempat mereka untuk peduli kepada sesama. Pria berusia 44 tahun itu mulai mengajarkan sejak dini akan pentingnya keterlibatan dalam masyarakat dan kepedulian terhadap sesama.

“Kami mencoba mengajari mereka tentang apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan, apa yang kami sumbangkan, dan apa yang kami lakukan sebagai sukarelawan. Kadang-kadang kami juga mengajak mereka untuk menjadi sukarelawan,” kata Legend, seperti dilansir dari situs CNN, Jumat (25/8).

"Kami mengajari mereka sejak dini bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat beruntung dalam hidup, namun tidak semua orang begitu diberkati dan beruntung," lanjutnya.

Hal itu juga yang membawa Legend ke Atlanta pada Kamis, untuk tampil di Beloved Benefit, sebuah acara tahunan yang diadakan oleh organisasi nirlaba The Same House. Acara itu untuk mengumpulkan uang untuk The Boys & Girls Clubs of Atlanta dan badan amal lokal lainnya.

Legend sangat senang untuk berpartisipasi karena dia mengatakan dirinya menyukai acara tersebut. "(Saya) menyukai pekerjaan hebat yang mereka dilakukan. Betapa banyak orang yang dapat mereka bantu," ujarnya.

"Dunia membutuhkan semua bantuan yang dapat diperoleh saat ini, karena ada banyak hal yang harus kita khawatirkan," lanjutnya.

Legend mengatakan salah satu hal yang dikhawatirkan adalah krisis iklim. Krisis iklim berdampak pada banyak orang. “Kita melihat begitu banyak bencana iklim yang terjadi di seluruh negeri dan di seluruh dunia, dan menurut saya secara global hal tersebut mungkin merupakan masalah paling mendesak yang kita semua hadapi," papar pemilik nama lengkap John Roger Stephens tersebut.

“Kita bersatu untuk bekerja sama dalam upaya membangun komunitas dan masyarakat yang lebih baik, saya pikir kita perlu melakukan hal itu dengan lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, Legend juga menuturkan salah satu upaya adalah dengan memperkuat demokrasi. "Berjuang untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap hak pilih, perumahan, dan sumber daya yang mereka butuhkan seperti layanan kesehatan." (Z-3)