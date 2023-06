SERIAL Sabtu Bersama Bapak akan tayang di 240 negara di seluruh dunia mulai 29 Juni 2023 di platform Prime Video.

Sutradara Rako Prijanto, saat acara pemutaran perdana serial Sabtu Bersama Bapak di Jakarta, pertengahan pekan lalu, mengatakan karya itu merupakan serial perdana yang pernah dia buat. Serial tersebut akan tayang sebanyak enam episode di aplikasi Prime Video.

"Senang banget bisa terlibat dalam series ini karena banyak banget pesan yang bisa kita ambil," kata Rako.

Bagi Rako, menyutradarai sebuah serial merupakan tantangan tersendiri, terutama dengan karakter utama yang diketahui sudah meninggal dari awal cerita.

Alur cerita yang maju-mundur, tetapi, tidak mudah ditebak membuat Rako tertarik menyutradarainya dan berusaha menjaga visual serial agar emosi dari setiap karakter tetap terjaga.

Sementara itu, penulis Sabtu Bersama Bapak, Adhitya Mulya mengatakan serial tersebut adalah perpanjangan dari film dengan judul yang sama, yang tayang beberapa tahun lalu.

Menurut Adhitya, serial tersebut mengalami pengembangan yang cukup jauh dan mengisahkan tokoh Gunawan dan Itje dengan lebih dalam.

"Serial ini sebenarnya seperti dua novel menjadi satu, satu novel yang sudah keluar dan satu novel cerita mereka (Gunawan dan Itje) sendiri," kata Adhitya.

Pemeran Gunawan dan Bapak dalam serial Sabtu Bersama Bapak Vino G Bastian mengatakan serial tersebut mengajarkan banyak hal seputar keluarga, baik hubungan orangtua dengan anak maupun dengan pasangan.

"Secinta apa kita sama orang yang kita cintai, sesayang apa kita sama keluarga kita, semua itu terbatas pada waktu," kata Vino

Serial Sabtu Bersama Bapak menceritakan hubungan Gunawan dan keluarganya secara lebih mendalam. Gunawan (Vino G Bastian) akan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam hidupnya, yakni antara mengurus sang ibu yang terkena stroke atau kariernya.

Tidak hanya itu, serial tersebut akan menyajikan cerita kehidupan anak-anak Gunawan, Satya (Adipati Dolken) dan Saka (Rey Mbayang) setelah mereka dewasa bersama ibu mereka, Itje (Marsha Timothy).

Serial Sabtu Bersama Bapak, produksi Falcon Pictures, dibintangi oleh Vino G Bastian, Marsha Timothy, Adipati Dolken, Rey Mbayang, Dinda Hauw, dan deretan pemain pendukung lainnya. (Ant/Z-1)