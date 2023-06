Anggun Secara Resmi Dijadikan Nama Bunga Jenis Mawar Putih

PEMENANG Penghargaan Musik Dunia dan artis paling terlaris dan terkenal kelahiran Indonesia di dunia, Anggun C Sasmi telah mencapai tonggak sejarah baru dalam karier internasionalnya yang gemilang.

Industri mawar yang bernilai lebih dari US$2 miliar di seluruh dunia berkumpul di Paris untuk mengikuti Kompetisi Mawar Internasional yang bergengsi di Parc de Bagatelle yang megah di jantung Kota Paris, Prancis.

Meilland, salah satu pemain utama dalam industri mawar, memilih kesempatan tersebut untuk mempersembahkan salah satu kreasi terbarunya, yang selanjutnya akan menyandang nama "Anggun" di seluruh dunia.

Mawar putih yang luhur ini dengan keharumannya yang elegan dan halus, mengandung 40 kelopak bunga yang lembut dan berwarna-warni, mewujudkan keanggunan dan kehalusan sang seniman.



"Saya sangat tersanjung bahwa nama di sekuntum bunga akan menyandang nama saya, dan itu akan mewujudkan keindahan alam," ucap Anggun C Sasmi dalama keterangan pers, Sabtu (17/6).

Banyak Tukang Kebun yang Tanam Mawar Anggun

"Saya masih tidak dapat membayangkan bahwa bunga ini akan ditemukan di toko bunga di seluruh dunia, dan banyak tukang kebun akan tumbuhkan mawar Anggun (tertawa)" kata penyanyi Indonesia yang sangat terharu atas penghargaan ini," tuturnya.

Kegiatan internasional Anggun juga terus berlanjut. "Memang benar saya belum berhenti selama dua tahun, dan masih banyak hal yang akan datang, termasuk pertunjukan bakat baru untuk TF1, saluran swasta terkemuka di Eropa, di mana saya akan menjadi juri," terang penyanyi yang kini berusia 49 tahun ini.

Berakting di Episode Serial

"Saya juga mengerjakan proyek fiksi untuk tahun depan. Dan saya telah membuat episode serial internasional yang mudah-mudahan akan disiarkan tahun ini, di AMC di Amerika Serikat," jelasnya.

"Saya berperan sebagai wanita yang dituduh melakukan pembunuhan. Anda akan pergi untuk menemukan sisi saya yang tidak Anda ketahui sebelumnya", Anggun menunjuk sambil tersenyum.



Dengan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, Anggun mengukuhkan statusnya sebagai artis internasional tersukses dalam sejarah Indonesia. (RO/S-4)