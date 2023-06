Lagu Take Two BTS Menyapu Tangga Lagu iTunes di Seluruh Dunia

DENGAN single ulang tahun debut ke-10, BTS mengambil alih tangga lagu iTunes di seluruh dunia dengan lagu baru mereka. Lagu Take Two diluncurkan pada Jumat (9/6) pukul 1 siang waktu Korea Selatan.

BTS meluncurkan single baru Take Two sebagai bagian dari perayaan berkelanjutan mereka untuk peringatan 10 tahun. Lagu tersebut diproduksi oleh Suga, dengan RM dan J-Hope juga berkontribusi pada musik dan liriknya.

Dilansir dari Soompi, sesaat setelah dirilis, Take Two melejit ke puncak tangga lagu iTunes di banyak negara di seluruh dunia. Pada Sabtu (10/6) pukul 9 pagi KST, single tersebut telah mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 92 wilayah berbeda, termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Jerman, dan banyak lagi.

Untuk petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di BTS Festa 2023 jangan lupa lihat bagan resmi untuk acara tahun ini di sini!

Selamat untuk BTS!

Festa 2023 Berbeda

Begitu banyak hal terjadi setelah BTS mengumumkan kegiatan dan solo mereka tahun lalu. Tetapi momen yang paling memilukan adalah ketika Army harus secara singkat mengucapkan selamat tinggal kepada anggota Jin dan J-Hope ketika mereka mendaftar untuk tugas wajib militer.

Itu adalah perubahan paling signifikan yang membuat tahun ini dan juga mungkin tahun depan. Untuk pertama kalinya sejak debut mereka, BTS dan Army harus merayakan ulang tahun debut mereka tanpa formasi kelompok yang lengkap.

Hanya karena Jin dan J-Hope untuk sementara waktu tidak ada untuk merayakannya bersama penggemar secara langsung. Namun ingat, 7 anggota BTS terkenal karena keahlian mereka dalam mengejutkan penggemar mereka.

Anggota BTS bahkan mengirim seluruh dunia ke dalam kegilaan dengan mengumumkan kegiatan pribadi mereka selama makan malam ulang tahun Festa 2022.

Jika kita melihat lebih dekat pada jadwal Monopoli yang telah dibagikan Big Hit Entertainment melalu Weverse ada total 3 tanda tanya misterius. Salah satunya dihiasi dengan bendera BTS, ada satu tanda simbol menara N Seoul, sementara dua bendera Army.

Fans sangat bersemangat menantikan juga sangat waspada terhadap tiga tanda misterius ini. (Z-10)