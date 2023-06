Lirik Take Two, Lagu Perayaan Debut ke-10 BTS, Beserta Terjemahannya

SECARA resmi grup musik BTS,meluncurkan single digital yang berjudul Take Two sebagai bagian dari acara tahunan BTS Festa 2023, Jumat (9/6). Program BTS Festa dirayakan setiap bulan Juni untuk memperingati bulan debut BTS.

Lagu Take Two sendiri dibuat khusus untuk Army penggemar setia BTS. Lagu ini merupakan ungkapan terima kasih dari BTS kepada Army yang selalu memberikan dukungan tak tergoyahkan.

Lagu tersebut memadukan melodi yang menenangkan, rap, dan iringan musik akustik di awal lagu. Lagu ini diproduseri langsung oleh Suga BTS dan El Capitxn. Suga, RM dan J-hope berpartisipasi juga dalam penulisan lirik lagu ini.

Memiliki arti lagu yang mendalam, parsti Army penasaran dengan lirik dan arti lagu tersebut.

Berikut ini adalah lirik lengkap lagu Take Two dari BTS beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Take Two

Will you stay?

Akankah kamu tinggal?

Heulleoganeun jeo sigan

waktu yang berlalu



Jabadugo sipeo with me

Aku ingin menahanmu bersamaku

Will you go? (Will you go?)

Apakah kamu akan pergi? (Maukah kamu pergi?)

Eotteon eolgureul hago seo isseulkka

Anda akan berdiri di wajah seperti apa?

Ijen gieongnaji anneun saebyeokdeul

Fajar aku tidak ingat lagi

Say

Katakan

Oh I’m runnin' round in a daze

Oh, aku berlari dalam keadaan linglung

We been walkin' so many ways

Kami telah berjalan dengan banyak cara

Gaseumi teojil geot gata

Aku merasa jantungku akan meledak

Can’t you see the take two

Tidak bisakah kamu melihat babak kedua

Stories unfolding just for you

Cerita berlangsung hanya untuk Anda

Neowa hamkkehaneun cheongchun

masa muda bersamamu

Jigeum nae soneul jaba

genggam tanganku sekarang



Yeah we never felt so young

Ya kami tidak pernah merasa begitu muda

When together sing the song

Saat bersama menyanyikan lagu

Seoroui nun matchumyеo

bertemu mata satu sama lain

Eodum sogedo

bahkan dalam kegelapan

Yeah we nеver felt so right

Ya kami tidak pernah merasa begitu benar

When I got you by my side

Saat aku mendapatkanmu di sisiku

Hamkke geotdeon gil ttara

sepanjang jalan kami berjalan bersama

Oh we young forever

Oh kita muda selamanya

Samakdo badaga dwaeseo we swim forever

Gurun menjadi laut, kita berenang selamanya

Oerowohaetdeon goraedo ijen singing together

Paus kesepian sekarang bernyanyi bersama

Hamkkenikkan, yeongwoneul baraedo museopji ana

Karena kita bersama, aku tidak takut untuk berharap selamanya

Nae mideumeun neogo hanappunin iyunikkan

Iman saya adalah Anda dan saya satu-satunya alasan

You’re my silver lining

Anda lapisan perak saya

You the one who just light me up

Kamu yang baru saja menerangiku

Oh I can always feel you beside me

Oh, aku selalu bisa merasakanmu di sampingku

Noeuri bildinge buditchyeo

Matahari terbenam menghantam gedung

Urin ireoke seoroe jueojyeo

Kami diberikan satu sama lain seperti ini

Say

Katakan

Oh I’m runnin' round in a daze

Oh, aku berlari dalam keadaan linglung

We been walkin' so many ways

Kami telah berjalan dengan banyak cara

Neol pume teojil deut ana

Aku memelukmu

Can’t you see the take two

Tidak bisakah kamu melihat babak kedua

Letters I didn’t send to you

Surat yang tidak saya kirimkan kepada Anda

Neowa hamkkehaneun cheongchun

masa muda bersamamu

Sijagiljido molla

mungkin awal

Yeah we never felt so young

Ya kami tidak pernah merasa begitu muda

When together sing the song

Saat bersama menyanyikan lagu

Seoroui nun matchumyеo

bertemu mata satu sama lain

Eodum sogedo

bahkan dalam kegelapan

Yeah we nеver felt so right

Ya kami tidak pernah merasa begitu benar

When I got you by my side

Saat aku mendapatkanmu di sisiku

Hamkke geotdeon gil ttara

sepanjang jalan kami berjalan bersama

Oh we young forever

Oh kita muda selamanya



Dangsingwa hamkkehaeseo ganeunghaetgo

Itu mungkin karena aku bersamamu

Dangsingwa hamkkeyeoseo haengbokaesseo

Aku bahagia bersamamu

Dangsinui moksorie sumeul swigo

bernapas dalam suara Anda

Dangsinui nunmuldeullo ireoseosseo

Aku berdiri dengan air matamu

Dangsindeurui gwabunhan sarangeul naega badeul jagyeok isseulkka

Apakah saya pantas mendapatkan cinta Anda yang tidak layak?

Sunyeongan uriga mandeun yeonghonui gyojipap

Persimpangan jiwa yang telah kita buat selama bertahun-tahun

Hamkkeyeoseo neomu gomapgo haengbokamnida

Aku sangat bersyukur dan bahagia bisa bersamamu

Budi apeurodo haengbokapsida

Mari kita bahagia di masa depan

Yeah we never felt so young

Ya kami tidak pernah merasa begitu muda

When together sing the song

Saat bersama menyanyikan lagu

Seoroui nun matchumyеo

bertemu mata satu sama lain

Biga naeryeodo

bahkan jika hujan

Yeah we nеver felt so right

Ya kami tidak pernah merasa begitu benar

When I got you by my side

Saat aku mendapatkanmu di sisiku

Hamkke matdeon byeol ttara

Mengikuti bintang-bintang yang bertemu bersama

Oh we young forever

Oh kita muda selamanya

Ireoke noraehae

bernyanyi seperti ini

(We ain’t never felt so young)

(Kami tidak pernah merasa begitu muda)

Won’t you hold my hand

Maukah kamu memegang tanganku

Yeah we never felt so right

Ya kami tidak pernah merasa begitu benar

Need you here tonight

Membutuhkanmu di sini malam ini

(We ain’t never felt so young)

(Kami tidak pernah merasa begitu muda)

Oh we young forever

Oh kita muda selamanya

(Never felt so young)

(Tidak pernah merasa begitu muda)

Yeah

Ya