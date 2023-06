Ben Affleck dan Matt Damon, Persahabatan Berusia 35 Tahun

Mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa Ben Affleck dan Matt Damon sudah bersahabat lebih dari 35 tahun. Keduanya berteman sejak kecil dan tumbuh bersama di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat.

Matt dan Ben muda pun memiliki ambisi yang sama, yaitu ingin menjadi aktor ternama dan menaklukkan Hollywood.

Nama Matt dan Ben pun mulai mencuat sejak keduanya membintangi film Good Will Hunting yang rilis pada 1997. Film itu sukses dan mendapatkan Piala Oscar untuk kategori Best Original Screenplay.

“Saya sudah mengenalnya selama 35 tahun, dan kami tumbuh bersama. Kami berdua mencintai hal yang sama. Saya pikir kami saling memenuhi obsesi satu sama lain selama bertahun-tahun dan itu mengikat kami seumur hidup," kata Matt kepada Forbes.

Dalam kesempatan itu, Ben juga menceritakan pengalaman gila yang pernah mereka alami berdua. Saat itu, kedua sahabat tersebut baru saja memenangi Oscar melalui Good Will Hunting

"Kemudian kami menyewa rumah di pantai di Venesia dan 800 orang datang dan tinggal bersama kami. Kemudian kami kehabisan uang dan harus pindah ke apartemen. Itu semua pengalaman yang menarik," ungkap Ben.

Ia pun merasa sangat berterima kasih kepada Matt atas dukungan yang diberikan selama perjalanan karirnya. Dia menegaskan, Matt merupakan orang yang akan selalu datang ketika dibutuhkan.

"Dukungan Matt sangat berarti bagi hidup saya sehingga saya tidak berpikir saya akan sukses tanpa dia," tandas Ben.

Selain di Good Will Hunting, keduanya juga terlibat dalam banyak film lain seperti School Ties, The Battle of Shaker Heights, Field of Dreams, Air dan yang teranyar Kiss the Future. (Z-11)