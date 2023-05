Talodhy Rilis Single Elation

KESENDIRIAN, kesepian, kesedihan dan kepaluan adalah beberapa kata yang tepat untuk menggambarkan single Elation dari Talodhy.

Solois Pop/R&B asal kota Malang, Jawa Timur itu, setelah hampir setahun tidak mengeluarkan karya terbaru, kali ini kembali kehadir dengan single terbarunya Elation.

Garis Besar dari Elation bercerita tentang sebuah kebahagiaan palsu. Solois yang bernama lengkap Dyono Dhyakso itu mengungkapkan banyak orang yang selalu nampak riang di luar, namun di sisi lain banyak orang juga merasa gagal, tidak berguna, dan penuh penyesalan dengan hidupnya terlebih lagi beban yang dipikulnya.

Talodhy menjelaskan, “Semuanya harus mampu kita tutup dengan rapat, karena memperlihatkan kemurungan hanya akan memberi dampak yang negatif pula ke orang-orang terdekat kita”.

“You see only elation, You’ll never see the wall I keep banging.” Seutas penggalan lirik dari Elation tersebut cukup menggambarkan yang ingin disampaikan.

Elation sendiri memiliki arti kegembiraan dan keriangan hati, namun di single ini memiliki makna yang berbeda. Single yang memiliki nuansa minor ini, ingin mencoba mengungkapkan kesepian seseorang. Sejatinya orang tersebut adalah pribadi yang periang, namun di balik sisi periangnya, sosok tersebut menyimpan berbagai beban hidupnya sendiri.

Saat dirundung sepi sosok periang tersebut berubah menjadi sosok yang pemurung dan pendiam yang memilih memendam semua beban dan perasaan sedihnya.

“Intinya aku ingin pendengarku tahu kalau orang-orang di sekitar kita yang selalu tampak bahagia itu sebenarnya juga menyimpan masalahnya masing-masing, karena aku yakin setiap orang pasti ingin diperhatikan dan butuh tempat untuk bersandar,” jelas Talodhy terkait pesan dari Elation.

Hal yang spesial di single ini, Talodhy bisa dibilang jauh mengurangi nuansa John Mayer, yang selama ini cukup melekat di karya-karya sebelumnya. Elation sendiri lebih cenderung bernuansa seperti solois Joji.

Talodhy sendiri tidak menampik bahwa dirinya memang sangat terinfluence oleh Joji, terutama pada lagu Sanctuary.

Talodhy menjelaskan, “Memang di single ini aku pengen sedikit

bereksperimen dengan nuansa yang berbeda, jika di single-single sebelumnya aku lebih ke John Mayer, di sini aku pengen menggabungkan antara John Mayer dengan Joji”.

Untuk urusan dapur produksi sendiri, dari segi Mixing diampu oleh Talodhy sendiri dengan bantuan rekannya yaitu M Fitryan Al-Fajri atau Ryan Abo (@ryan_abo) vokalis dari Shellin, sementara untuk Mastering Talodhy mempercayakan kepada Kakung Cinde Lukita (@edecinde) dari Nokturn Studio (@nokturn.wav).

Sementara untuk foto, artwork, dan berbagai aset visual di pasarahkan kepada Mamba’ul Ulum (@mambaulum). Talodhy juga mengajak sosok baru di dalam karyanya. Yakni suara backing vocal yang diisi oleh Agistya Larasati (@agistyalarasati).

Ke depannya Talodhy berencana merilis setidaknya Album atau EP di akhir tahun ini.

“Ke depannya aku udah nyiapin beberapa materi dan banyak kejutan-kejutan lah nanti pastinya, jadi tunggu aja ya guys atau kepoin sosial media Talodhy aja”, Pungkas Talodhy.

Elation akan bisa dinikmati di berbagai gerai musik digital pada 2 Juni 2023. (RO/Z-1)