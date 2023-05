The Jealous Club Rilis EP Perdana 

THE Jealous Club, kuartet indie rock asal Malang, yang terdiri dari Allen Rahadian (gitar), Gerry Harun (gitar), Joshua Anindita (vokal), dan Muktiansyah Kurnia (bass) membuktikan keseriusan mereka dalam bermusik dengan merilis EP bertajuk A Rubik Cube You Should Never Done.

EP tersebut berisikan 4 lagu yakni A Girl At The Corridor, Moonlight On Your Arms, Bar Wishes, dan Good Man On His Mind.

Keempat track tersebut akan membawa pendengar melalui berbagai emosi mulai dari sedih, kecewa, senang, hingga marah.

Eksplorasi musik di mini album ini juga lebih beragam, namun tetap mengusung melodi yang mudah dicerna dan irama yang mudah diingat khas The Jealous Club.

EP ini menceritakan tentang kekaguman seseorang kepada lawan jenis yang diinginkannya serta penyesalan karena tindakan yang sia-sia.

Dari keempat single yang ada, track A Good Man on His Mind dipilih sebagai lead single karena dirasa mewakili pesan dari keseluruhan EP dan merupakan track yang menjadi bukti eksplorasi musik dari The Jealous Club.

Good Man on His Mind memiliki inti cerita tentang apapun yang sudah dia/seseorang itu lakukan, akan tetap tidak berguna/sia-sia karena memang seperti itu jalannya kehidupan. Jadi, sebenernya, track ini tidak mutlak diartikan tentang cinta namun bisa juga dari perspektif kehidupan. Masih ada benang merah dengan pesan dari EP tentang seseorang yang melakukan apapun demi orang yang diinginkannya.

“Kami Memilih lagu ini karena bisa dibilang menjadi sebuah awalan (lagi) buat The Jealous Club ke depannya. Track ini menegaskan kami tidak ingin stagnan di musik kami saat ini atau sebelumnya. Kami akan terus coba eksplor dan lagu Good Man on His Mind secara materi memuat elemen post-punk hingga sentuhan shoegaze namun tetap ada nuansa indie pop/rock khas kami. Kami rasa perpaduan berbagai nuansa dan pengaruh genre ini bisa dibilang cocok buat jadi awal bermulanya karir kami di industri musik,” ungkap The Jealous Club dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (23/5).

EP A Rubik Cube You Should Never Done telah bisa dinikmati di berbagai layanan streaming digital sejak 19 Mei 2023 lalu. (RO/Z-1)