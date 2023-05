Jennie Blackpink Tak Suka Melihat Ponsel saat Konser Berlangsung

JENNIE Blackpink mengungkapkan sesuatu yang tidak disangka saat konser di National Stadium Singapore untuk Born Pink World Tour 2023 mereka, Sabtu (13/5). Dalam video yang diposting di TikTok oleh akun penggemar @jnkclip, momen singkat tersebut menunjukkan Jennie berbicara kepada penonton tentang sesuatu yang dia perhatikan selama penampilannya.

“Tapi, harus saya katakan, saya melihat lebih banyak ponsel daripada wajah hari ini. Saya tidak tahu apakah saya menyukainya jadi, untuk dua lagu terakhir, saya ingin semua orang terhubung dan berinteraksi dengan kami, bernyanyi dan menari dan berpesta saja, oke?" katanya sebelum berbalik sambil tersenyum.

Menerima pujian luar biasa atas komentarnya, klip TikTok tersebut telah mengumpulkan lebih dari satu juta tampilan dan 250.000 suka.

Hampir setiap komentator setuju dengan pesan Jennie. Meskipun mereka paham bahwa mengambil beberapa foto dan video di konser untuk kenangan itu wajar. Namun, merekam konten sepanjang pertunjukan tidak dapat diterima.

"Aku bisa mengerti Jennie. Aku bahkan tidak suka merekam sepanjang waktu di konser, seperti aku mengambil dua atau tiga video. Ketika aku duduk, aku mengambil beberapa lagi tapi hanya itu!" tulis salah satu komentator.

Lainnya juga berkomentar bawah apa yang disampaikan Jennie bagus dengan meminta semua penonton untuk berinteraksi dengan mereka dan menikmati konser tersebut.

"Dia hanya ingin orang bersenang-senang dan bersenang-senang!" mendukung satu pengguna.

"Jika Jennie mengatakan itu kepadaku, aku akan menjatuhkan ponselku dari stadion," canda seorang pengguna.

"Merekam seluruh pertunjukan itu gila bagiku" tulis seorang pengguna, sementara yang lain menyatakan bahwa mereka tidak mengerti mengapa orang merekam seluruh konser alih-alih menikmati musik dan bernyanyi bersama.

"Tidak pernah mengerti kenapa orang mau membayar begitu mahal untuk pergi ke konser hanya untuk rekaman. Ayo nikmati hiburannya! Itu intinya," kata pengguna lain.

Seperti yang diketahui, Blackpink menggelar konser di National Stadium Singapore untuk Born Pink World Tour 2023 pada Sabtu (13/5) lalu. Jisoo, Rose, Lisa, dan Jennie berada di atas panggung untuk pertunjukan 105 menit dan bernyanyi dengan sepenuh hati untuk 50 ribu penonton.

Menyanyikan hati mereka untuk lebih dari 50.000 peserta, anggota mereka. Beberapa set lis yang dibawakan antara lain How You Like That, Whistle, Don't Know What To Do, Pretty Savage, dan Lovesick Girls.

Masing-masing anggota juga membawakan lagu solo mereka. Jennie membawakan You And Me, Rosé membawakan Hard To Love dan On The Ground, Lisa membawakan Money dan Lalisa, dan Jisoo membawakan Flower. (Z-10)