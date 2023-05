Kai Exo Masuk Wajib Militer, Ini Tampilan Rambut Barunya

KAI Exo resmi mendaftar wajib militer kemarin, Kamis (11/). Member Exo mengantar Kai ke tempat wajib militer sambil memegangi rambut baru Kai.

Kai, juga dikenal sebagai Kim Jong-in, adalah seorang anggota terkenal dari grup K-Pop Exo. Gaya rambut baru, bintang K-Pop ini membuat heboh jutaan pengikutnya di media sosial.

Dalam selfienya, Kai dengan bangga memperlihatkan kepalanya yang baru saja dicukur. Fans terpikat oleh garis rahang dan tatapan tajamnya. Tampilan Kai banjir pujian dan kekaguman atas perubahannya yang berani.

Salah satu anggota setia penggemar Exo yang dikenal dengan sebutan Exo-L membagikan foto selfie Kai di Twitter dengan tulisan antusias,

“KAI SELFIE OHMYGOD HE IS SO HANDSOME," yang dengan cepat menjadi viral di komunitas K-Pop.

Tweet tersebut mengumpulkan ribuan retweet dan suka, dengan penggemar mengungkapkan apresiasi mereka atas gaya rambut anggota Exo tersebut. Potongan rambut Kai tidak hanya menandakan babak baru dalam gaya pribadinya, tetapi juga menandai dimulainya wajib militernya. Kai dijadwalkan untuk mendaftar pada Kamis (11/5),

Sementara itu, penggemar yang sudah pasti akan merindukan Kai menghiasi panggung. Kai akan kembali dalam beberapa tahun. (Z-10)