Haegeum Dirilis, Suga BTS Ganti Persona Jadi Agust D

SUGA BTS merilis D-Day, album solo debutnya, di bawah persona Agust D pada hari Jumat (21/04) melalui Big Hit Music.

Set studio berisi 10 lagu ini didahului oleh kolaborasi Suga BTS dengan IU ‘People Pt.2’ sebagai single utamanya dan juga berisi lagu utama ‘Haegeum’, ‘HUH?!’ (ditulis bersama oleh J-Hope), ‘Amygdala’, ‘Interlude: Dawn’, ‘Snooze’ menampilkan komposer pemenang Academy Award Ryuichi Sakamoto dan Kim Woosung dari The Rose dan banyak lagi.

‘Haegeum’ adalah lagu bergenre hip hop yang menggunakan suara haegeum (alat musik gesek tradisional Korea). Lagu tersebut mengangkat gagasan ‘kebebasan’ kepada orang-orang yang tampak hidup bebas namun sebenarnya terikat oleh berbagai batasan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat melalui judul yang mengacu baik pada instrumen maupun frasa ‘untuk mencabut larangan’.

Mengingatkan pada hari-hari dalam sejarah Korea ketika banyak lagu populer dilarang oleh pemerintah otoriter, Agust D berperan sebagai ketidakcocokan masyarakat yang nakal, dan kepala polisi berdarah dingin yang memburu pelanggar hukum, dalam MV-nya yang murung dan didramatisasi.

Setelah merilis single utama awal bulan ini, rapper tersebut mengatakan kepada Billboard bahwa dia sebenarnya sedikit khawatir’ untuk kembali ke persona solonya, dengan mengatakan, ‘People Pt.2 dibuat memikirkan tentang bagaimana orang akan menerima musik Agust D, itulah sebabnya Suga juga menampilkan IU. Ini semacam percobaan untuk merilis musik ini dengan nama Agust D.

Bersamaan dengan D-Day, Suga akan merilis Road to D-Day, sebuah film dokumenter pendamping yang mengikuti sang idola K-pop melalui proses pembuatan dan rekaman set studio. Spesial ini dijadwalkan untuk tayang perdana di Disney+, yang juga menjadi platform J-Hope in The Box dan konser spesial Permission to Dance On Stage – LA BTS, pada hari yang sama dengan kedatangan album.

Duta NBA yang baru diangkat juga mengambil alih Apple Music dengan acara radionya sendiri, Agust D Radio. Episode pertama ditayangkan minggu ini dengan lima episode lainnya dijadwalkan untuk empat minggu berikutnya pada pukul 11.00 waktu Korea hari Selasa 11:00 KST Selasa (25/4). (Z-10)