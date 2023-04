Musikus Senior Rully Djohan Meninggal Dunia

MUSIKUS Rully Djohan meninggal dunia, Rabu malam (19/4), di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang orangtua kami, Bapak Rully Djohan, ayahanda Irana Shalindra, mertua Briyanbodo Hendro, Rabu 19 April 2023 (28 Ramadhan 1444 H),” bunyi pesan singkat yang disampaikan pihak keluarga, Rabu (19/4).

Dari tiga kali pernikahannya, Rully meninggalkan empat anak kandung, yaitu Zonatha Averia, Tanya Melissa, Irwan Hermawan, dan Irana Shalindra, salah satu redaktur Media Indonesia. Ia juga memiliki tiga cucu.

Pencipta lagu Dunia yang Kudamba -salah satu hit awal Vina Panduwinata- tersebut dimakamkan pada Kamis (20/4) sekitar pukul 10.00 WIB di TPU Perigi Lama RT03/06 Jalan Pendidikan 2, Tangerang.

"Papa wafat di usia ke-75 di rumahnya. Pihak keluarga menduga penyebab wafatnya adalah serangan jantung sebab selama ini tidak memiliki penyakit serius, dan beliau ditemukan dalam kondisi wajar," terang Irwan.

Semasa berkarya, pemilik nama lengkap Zachria Masjrul Djohan itu dikenal dalam kelompok Empat Nada, yang banyak mengiringi penampilan musikus dan penyanyi pop era 1970 dan 1980-an. Di antaranya adalah sang adik, Ernie Djohan, Tetty Kadi, Anna Mathovani, Lilies Suryani, Deddy Damhudi, Ronie Yus, dan The Begoes.

Anak ketiga dari pasangan M Djohan Bakhaharudin dan Siti Zanidar itu juga tercatat tergabung bersama kelompok Buana Suara 69 yang di dalamnya terdiri dari Johnny Swadie (drum), Jopie Item (gitar melodi), Salamto (gitar pengiring/ vokal), Wilik Wiharto (saksofon/flute), dan Ronny Ronald (bass). Salah satu hit mereka adalah Forgive Me, Darling.

Diskografinya antara lain album Instrumentalia, Vol. 3 yang memuat trek This Guy in Love, Sweetheart, dan sejumlah lagu Koes Plus.

Bersama Jopie Item dan De Galaxies, Rully menelurkan album Instrumentalia Organ, yang di antaranya memiliki trek Bubuj Bulan, Senandung Rindu, dan Bintang Ketjil-Potong Bebek Angsa-Tja Tja Maritia

Single Bubuj Bulan-nya yang bernuansa psychedhelic baru-baru ini juga dirilis kembali dalam bentuk vinyl oleh Soundway Records. (Z-1)