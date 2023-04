DC Rilis Trailer Film Pahlawan Baru Blue Beetle

DENGAN alam semesta yang kacau dan rezim yang terus berubah, ada pahlawan baru di dunia DC yakni Blue Beetle.

Terletak di antara dua proyek DC dengan beban besar di pundak mereka yaitu The Flash dan Aquaman 2, Blue Beetle menjadi entri baru yang kecil tetapi berpotensi menarik ke dalam genre ini.

Tanggal rilis Blue Beetle

Blue Beetle dijadwalkan akan dirilis pada 18 Agustus yang merupakan akhir musim blockbuster musim panas. Ini mungkin untuk menghindari konflik dengan blockbuster profil tinggi lain daripada yang mungkin membuatnya keluar dari bioskop.

Seperti film Batgirl yang dibatalkan, Blue Beetle pada awalnya disusun sebagai film HBO Max. Namun tidak seperti sebelumnya, film ini diputar ke rilis bioskop daripada dibatalkan seluruhnya.

Datang dari sutradara Puerto Rico Angel Manuel Soto, yang sebelumnya menyutradarai Charm City Kings yang terkenal, Blue Beetle jelas membuka pintu baginya. Maklum, dia sudah ditunjuk untuk memimpin film Transformers.

Laporan telah mengumumkan runtime Blue Beetle sebagai 2 jam 45 menit yang luar biasa. Namun durasi ini belum dikonfirmasi sebagai runtime terakhir dan dapat berubah ketika film akhirnya tayang.

Sangat mungkin bahwa Warner Bros mungkin memilih runtime yang lebih cepat untuk menghindari kerugian besar di layar terutama mengingat reputasi mereka akhir-akhir ini dan sifat baru dari sang pahlawan. Namun orang-orang yang mengetahui panjangnya mengatakan bahwa itu mungkin telah diuji dengan baik.

Trailer Blue Beetle pertama dirilis pada Senin (3/4) waktu Amerika Serikat. Ini memberi kita pandangan pertama kita pada perjalanan Jaime Reyes untuk menjadi Blue Beetle. Trailer menunjukkan remaja itu diambil alih oleh scarab alien yang mengeluarkan getaran Venom yang serius.

Itu memberinya setelan seperti Iron Man dengan kekuatan gaya Green Lantern yang memungkinkannya menyulap objek dan senjata. Trailer menunjukkan dia terbang ke luar angkasa juga.

Meskipun berada di DCEU, Blue Beetle ialah pemeran karakter baru untuk diketahui penonton. Itu juga tampaknya menjanjikan pahlawan super Amerika Latin dengan nada yang sama seperti yang ditawarkan Shang-Chi sebagai film pahlawan super Asia atau Black Panther film pahlawan super berkulit hitam.

Xolo Maridueña, terkenal karena berperan sebagai Miguel Diaz dalam serial Netflix Cobra Kai, membuat debut filmnya sebagai Jaime Reyes atau Blue Beetle. Di sekelilingnya ada pemeran pendukung yang hebat termasuk Bruna Marquezine (Maldivas) sebagai Penny yang menjadi perhatian Reyes, Belissa Escobedo (Hocus Pocus 2) sebagai saudara perempuannya, Milagros, dan Harvey Guillén (What We Do In The Shadows) dalam peran yang dirahasiakan.

Nominasi Academy Award Adriana Barraza (Babel) akan berperan sebagai nenek Reyes. Legenda TV George Lopez akan tampil sebagai pamannya. Elipidia Carrillo, yang terkenal dengan dalam film Predator klasik tahun 1980-an, akan tampil bersama bintang Narcos: Mexico Damián Alcázar dan Raoul Trujillo sebagai Carapax the Indestructible Man.

Yang paling menarik ialah masuknya legenda layar lebar Susan Sarandon sebagai sosok antagonis yang menyeramkan Victoria Kord.

Plot Blue Beetle

Blue Beetle memetakan asal mula pahlawan super Blue Beetle, seorang remaja Meksiko bernama Jaime Reyes yang diberikan baju besi pahlawan super saat kumbang alien scarab mencangkokkan diri kepadanya. Pilihan untuk menggunakan skala yang lebih kecil tampaknya bijaksana.

Pasalnya, itu juga bisa menjadi film yang dengan mudah ditambahkan ke alam semesta baru yang dibuat Gunn dan kurang terhubung dengan yang datang sebelumnya mungkin berarti penonton lebih terbuka untuk itu. (Z-2)