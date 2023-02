IVE akan Kembali Gelar Tur Fancon

GRUP idola K-pop IVE akan kembali memulai tur konser penggemar (fan concert) bertajuk The Prom Queens di beberapa kota Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara.

Setelah mengadakan acara serupa di Seoul dan Tokyo, awal bulan ini, IVE akan berlanjut menyapa para penggemar mereka di Kobe, Jepang pada 23-24 Februari 2023, lalu bertolak ke Manila, Filipina pada 17 Juni 2023, kemudian menuju Taipei, Taiwan pada 24 Juni 2023, Singapura pada 30 Juni 2023, dan Bangkok, Thailand pada 8 Juli 2023.

IVE, seperti disiarkan Soompi, beberapa waktu lalu, memenangkan penghargaan kategori Rookie of the year dalam The Circle Chart Music Awards, yang dulu dikenal sebagai The Gaon Chart Music Awards.

Mereka, saat ini, bersiap untuk merilis album studio yang akan dirilis pada awal April mendatang, menandai comeback pertama mereka sejak After LIKE, yang diluncurkan Agustus 2022. (Ant/OL-1)