PSYCHIC FEVER fron EXILE TRIBE Rilis Single Baru

GRUP vokal, tari, dan rap asal Jepang PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE kembali menghadirkan single baru, kali ini, berjudul TO THE TOP. Single baru itu dirilia pada Minggu (5/2) berkolaborasi dengan grup idola asal Thailand DVI.

TO THE TOP, seperti disiarkan keterangan tertulis grup, Senin (6/2), bergenre R&B dengan lirik yang menggambarkan semangat anak-anak muda dari dua grup dan dua budaya musik berbeda.

Karya ini hadir kurang dari setahun sejak perilisan album P.C.F dan single populer Choose One pada Juli 2022.

Dalam produksi musik, PSYCHIC FEVER dari EXILE TRIBE dan DVI bekerja sama dengan artis Hip Hop Thailand F.HERO.

Dia fokus menciptakan suara yang cocok untuk kedua grup, dengan keyakinan kuat mereka akan mampu menggabungkan Hip Hop dan Pop, sehingga menjadikan TO THE TOP hit dan mendapatkan banyak cinta dari pendengar.

TO THE TOP dibawakan untuk pertama kalinya di Siam Music Festival Thailand.

Sementara itu, video musik lagu itu akan dirilis pada 9 Februari 2023 di saluran YouTube HIGH CLOUD ENTERTAINMENT.

Sebelumnya, melalui perjanjian kemitraan yang ditandatangani antara manajemen grup, LDH JAPAN, dan HIGH CLOUD ENTERTAINMENT (Thailand), PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE mulai beraktivitas di Thailand pada September 2022 selama 6 bulan dengan tujuan memperkuat hiburan dari Asia ke dunia melalui pertukaran budaya antara Jepang dan Thailand.

Mereka juga mengembangkan serial realitas YouTube berjudul New School Breakin' yang mendokumentasikan para personel PSYCHIC FEVER dan BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE dalam menghadapi tantangan sehari-hari di Thailand dan belajar lebih banyak tentang budaya Thailand.

Mereka diberi misi memenangkan hati para penggemar Thailand dan bekerja sama dengan produser musik dari industri T-POP.

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE telah tampil di acara dan festival besar di Thailand termasuk Thai Japan Iconic Music Fest, OCTOPOP 2022, J.LEAGUE ASIA CHALLENGE 2022 in THAILAND, dan Big Mountain Music Festival.

Grup ini beberapa waktu lalu memenangkan penghargaan Next Generation Global pada ajang GENIE MUSIC AWARDS (GMA) 2022, serta Asia Rising Star Award di Thailand's Digital Awards 2022. (Ant/OL-1)