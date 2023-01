Season 2 Big Bet akan Tayang di Disney+ Hotstar pada 15 Februari

DRAMA Korea Big Bet akan kembali dengan season 2, yang dijadwalkan tayang pada 15 Februari 2023 eksklusif di Disney+ Hotstar.

Mengutip dari siaran resmi, Kamis (26/1), dibintangi oleh aktor legendaris Choi Minsik dalam penampilan perdananya di layar TV setelah lebih dari 25 tahun, musim pertama dari Big Bet telah menarik perhatian penonton dengan jalan cerita yang menegangkan.

Saat ini, Big Bet menjadi serial produksi lokal orisinal di Disney+ Hotstar yang paling banyak ditonton (berdasarkan jam streaming) di Korea.

Baca juga: Big Bet Tampilkan Choi Min Sik dan Son Suk Ku

Setelah menyaksikan perjuangan luar biasa dari seorang penguasa kasino bernama Cha Moosik di musim pertama, perjalanan Moosik berlanjut di musim kedua saat ia kembali berusaha menyelamatkan dirinya dan kehidupan yang telah ia bangun.

Tayang pada 15 Februari, penonton dapat langsung menyaksikan tiga episode pertama dengan adegan yang jauh lebih mendebarkan dan jalan cerita yang tidak dapat dilewatkan.

Big Bet dibintangi Choi Minsik sebagai penguasa kasino sukses bernama Cha Moosik, Sohn Seokgu (My Liberation Notes, Romance Without Love), Lee Donghwi, (Extreme Job, New Year Blues, Method Acting, Reply 1988), bersama Heo Sungtae (Squid Game, Adamas, dan Hunt), dan disutradarai Kang Yunsung (The Outlaws) - pemenang dari kategori Best New

Director di ajang Baeksang Arts Awards ke-54 dan Chunsa Film Art Awards ke-23. (Ant/OL-1)