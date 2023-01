Aktor Julian Sands Hilang Saat Hiking di California

AKTOR Inggris Julian Sands telah menghilang selama hampir sepekan setelah hiking di pegunungan bersalju di California, Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan otoritas setempat, Kamis (19/1), sembari mengatakan proses pencarian dipersulit oleh cuaca buruk.

Operasi pencarian terpaksa dihentikan pada akhir pekan lalu karena kondisi jalur dan risiko terjadinya lonsor salju. Namun, helikopter dan pesawat nirawak diterbangkan untuk membantu proses pencarian.

Aktor berusia 65 tahun itu tengah berada di Baldy Bowl, Mount Baldy, di luar kota Los Angeles, California ketika menghilang.

"Kami telah menjadwalkan pencarian saat cuaca membaik," ujar Kepolisian San Bernardino County dalam sebuah pernyataan resmi.

"Kami merekomendasikan agar warga menjauh dari lokasi. Lokasi ini sangat berbahaya dan hiker yang tidak berpengalaman akan kesulitan," lanjut polisi.

California baru saja mengalami tiga pekan hujan lebat dan salju deras.

Sands mulai terkenal pada 1985 lewat filam Room with a View sebagai lawan main Helena Bohan Carter.

Dia kemudian muncul di sejumlah serial televisi dan film, termasuk Arachnophobia pada 1990.

Sands juga tampil sebagai bintang utama di film Warlock (1989), Leaving Las Vegas (1995), dan film adaptasi The Phantom of the Opera keluaran 1998. (AFP/OL-1)