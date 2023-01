Komik Si Juki yangTerbit di London Hadir dalam Bahasa Indonesia

KOMIK Si Juki, yang sebelumnya terbit di London kini juga hadir dalam bahasa Indonesia dengan judul Si Juki Anak Kos London.

Seperti tertulis dalam siaran resmi, dikutip Rabu (18/1), komik itu awalnya terbit di London dengan judul The Absurd Life of Si Juki, yang ditulis oleh komikus asal Italia, Elena Vitagliano,yang kini menetap di Inggris.

Elena sendiri adalah seorang penulis yang telah belajar bahasa Jepang, seni, dan arkeologi dan pernah tinggal di Jepang selama satu tahun. Hingga saat ini, Elena telah memenangkan beberapa kompetisi manga seperti Manga Jiman dan Silent Manga Audition.

Kolaborasi ini tercipta setelah tim Si Juki diundang ke London Book Fair pada 2019 berkat dukungan Bekraf dan Komite Buku Nasional.

Pada acara tersebut, tim Si Juki berkesempatan bekerja sama dengan Manga Big Bang, sebuah majalah manga yang terbit di London.

Dari pertemuan tersebut, dibuat kesepakatan bahwa Juki akan diterbitkan di London dengan cerita baru sebagai anak kos London, yang kisahnya akan di-setting dalam serial berjudul The Absurd Life of Juki.

"Kami sudah menyiapkan beberapa episode lagi dan saya punya banyak ide lain, jadi saya harap pembaca menyukai cerita ini dan ingin membacanya lebih banyak! Last but not least, saya berharap bisa bertemu dengan pembaca Indonesia juga!" ucap Vitagliano.

Penerbit Bukune sendiri yakin seri baru Si Juki ini akan menjadi bacaan yang menarik bagi banyak penggemar di Indonesia. (Ant/OL-1)