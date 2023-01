Kim Seon Ho akan Bintangi Film Tyrant

AKTOR Kim Seon Ho, Cha Seung Won, dan Kim Kang Woo akan membintangi film baru berjudul Tyrant.

Sebagaimana dikutip dari Soompi, Kamis (12/1), Tyrant adalah tempat berkumpulnya orang-orang dengan motif yang berbeda untuk mengklaim sampel terakhir dari 'program tiran' yang hilang karena terjadinya kecelakaan saat pengiriman.

Film ini disutradarai Park Hoon Jung dari film noir New World, serial The Witch: Subversion, Night in Paradise, dan banyak lagi.

Cha Seung Won akan berperan sebagai mantan agen Im Sang, yang ditugaskan menghilangkan pasukan yang terlibat dalam program tiran.

"Saya senang dan bahagia karena saya pikir saya akan dapat menyapa pemirsa dengan sisi baru saya melalui Tyrant. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan proyek yang bagus bersama dengan sutradara Park Hoon Jung, tim produksi, dan sesama aktor," kata Cha Seung Won.

Kim Seon Ho akan bekerja dengan sutradara Park Hoon Jung lagi setelah filmnya yang akan datang The Child.

Dia berperan sebagai Direktur Choi, yang merupakan anggota lembaga negara tetapi secara tidak resmi menjalankan program tiran. Kim Seon Ho berbagi, "Merupakan suatu kehormatan untuk dapat menyapa penonton melalui peran sebagai Direktur Choi, yang memiliki pesona berbeda dari karakter yang pernah saya tunjukkan sebelumnya. Saya senang bekerja sekali lagi dengan sutradara Park Hoon Jung setelah The Child."

Kim Kang Woo akan berperan sebagai Paul, seorang anggota dinas intelijen asing yang mencoba menghapus contoh terakhir dari program tiran.

Tyrant telah mulai melakukan produksinya pada 2 Januari. (Ant/OL-1)