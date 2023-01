Glenfiddich dan Ayu Gani Mempersembahkan The Where Next Club Series

Dibuat dengan semangat kepeloporan yang telah menjadikan Glenfiddich sebagai Single Malt Scotch Whisky, Glenfiddich meluncurkan The Where Next Club bagi para inovator untuk menghubungkan dan menginspirasi generasi pembawa perubahan selanjutnya.

The Where Next Club kembali menghadirkan tiga Maverick yang luar biasa menginspirasi dalam seri wawancara. Setiap sesi yang akan berlangsung, mereka akan mempelajari tentang semangat dan sumber motivasi narasumber, bagaimana mereka mendorong batasan di bidang mereka, dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan penting: "Where Next?". Salah satunya adalah Ayu Gani, kontestan asal Indonesia yang memenangkan kompetisi Asia’s Next Top Model 2015.

Sejak memenangkan kompetisi, Gani telah membangun reputasi untuk dirinya sendiri dan memperluas karirnya di luar model seperti menciptakan konten, menjadi pembicara pada acara motivasi, dan membimbing model yang bercita-cita tinggi.

Dalam sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Rory Asyari, Gani membahas pengalaman pertamanya dalam industri pemodelan serta rencananya untuk masa depan. Awal karier modeling Gani, katanya, "terjadi secara tidak sengaja." Ibunya membujuknya untuk mendaftar kontes model yang disponsori oleh majalah terkemuka pada 2011.

Dia mengakui bahwa dia sangat tomboy, tidak pernah menggunakan kosmetik, tidak tahu bagaimana berpakaian dengan baik, dan bahkan tidak pernah mengenakan sepatu hak tinggi. Gani merasa terdorong dan memilih untuk mengikuti kompetisi tersebut setelah ibunya mendukungnya untuk berpartisipasi dan mengejar karir sebagai model. Yang mengherankan, dia memenangkan kompetisi tersebut dan mendapatkan gelar "The Most Favorite".

Setelah menjadi gadis sampul dan menjadi salah satu pemenangnya, karier Gani benar-benar melejit. Tidak lama setelah itu, Ia mulai banyak menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pemotretan dan acara mode, termasuk debutnya dalam Jakarta Fashion Week.

Apa yang dialami Gani serupa dengan Glenfiddich yang selalu berani untuk mengeksplorasi hal baru dan menantang ketidakpastian. Profesi Gani pun memiliki kesulitannya sendiri. Rasa tidak aman dan persepsi bahwa dia tidak cocok dengan profesinya merupakan hambatan yang pernah dialami oleh dirinya. Bahkan, ia juga pernah ditolak dari agensi model dan peragaan busana. Namun, Gani mengatasi kesulitan tersebut dengan tidak pernah menyerah. Dia selalu konsisten untuk memperhatikan orang-orang yang mendukungnya dan mencoba berbagai hal baru.

Untuk meyakinkan penonton supaya mereka lebih terdorong untuk melewati segala hambatan hingga berhasil, Gani memberikan pesan di penghujung wawancara. "Jangan mudah puas, saya percaya itu adalah hal yang paling krusial. Saya tidak pernah merasa cepat puas dengan apa pun. Pertimbangkan pertanyaannya, "Where Next?" karena kita selalu bertanya pada diri sendiri, "Where Next?" kita selalu merenungkan apa yang ada di dalam diri kita yang belum tercapai, tujuan apa yang ingin kita capai, dan apa lagi yang kita inginkan dalam hidup. Menurut saya, pola pikir dan pikiran untuk tidak pernah berhenti sangatlah penting,” Gani menyimpulkan.

Melihat inspirasi dari Ayu Gani yang mencerminkan semangat Glenfiddich, Brett Bayly, Regional Brand Ambassador untuk Glenfiddich Southeast Asia, mengatakan, “Kami berharap bahwa kelanjutan dari The Where Next Club di Indonesia terus menginspirasi masyarakat dengan kisah-kisah luar biasa ini (OL-12)