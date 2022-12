Kristen Stewart Jadi Juri Film Internasional Berlin

Pemain film, penulis skenario, dan sutradara asal Amerika Serikat Kristen Stewart akan menjadi presiden Juri Internasional di Festival Film Internasional Berlin (Berlinale) ke-73.

"Kami senang dengan Kristen Stewart yang mengambil tugas istimewa ini. Dia adalah salah satu aktor paling berbakat di generasinya," kata Direktur Festival Mariette Rissenbeek dan Carlo Chatrian, dalam keterangan pers Berlinale, Sabtu (10/12).

Dari Bella Swan hingga Princess of Wales, dia telah menghidupkan karakter yang abadi. Muda, bersinar dan dengan karya yang mengesankan di belakangnya, Kristen Stewart adalah jembatan yang sempurna antara AS dan Eropa, kata Chatrian.

Stewart dianggap sebagai salah satu talenta muda utama Hollywood. Pada tahun 1999, pada usia sembilan tahun, dia merayakan debut layarnya. Tiga tahun kemudian, dia membintangi "Panic Room" karya sutradara David Fincher bersama Jodie Foster.

Terobosan internasionalnya datang dengan saga "Twilight" (2008–2012). Pada 2010, dia menghadiri Berlinale dengan produksi independen "Welcome to the Rileys" (disutradarai oleh Jake Scott). Pada tahun yang sama, dia menerima Orange Rising Star Award untuk Pendatang Baru Terbaik di BAFTA.

Pada 2014, dia bermain bersama Juliette Binoche di "Clouds of Sils Maria", disutradarai oleh auteur Prancis Olivier Assayas, dan pada 2015 dia menjadi orang Amerika pertama yang menerima penghargaan film Prancis César untuk perannya dalam film tersebut.

Dia melanjutkan pekerjaannya dengan Assayas pada tahun 2016 di "Personal Shopper", di mana dia berperan sebagai pemeran utama.

Tahun berikutnya, dia merayakan debutnya sebagai sutradara dan penulis skenario dengan film pendek "Come Swim", dan pada 2018, dia menjadi anggota Juri Internasional di Festival Film Cannes.

Pada tahun 2019, ia terjun ke genre aksi di "Charlie's Angels" (disutradarai oleh Elizabeth Banks) dan membawakan penampilan memukau dalam film biografi "Seberg" (disutradarai oleh Benedict Andrews) yang merayakan pemutaran perdana dunianya di Festival Film Venesia.

Di tahun 2020, ia mempresentasikan karya berikutnya sebagai sutradara melalui film pendek "Crickets".

Baru-baru ini, dia memukau penonton sebagai Putri Diana dalam film drama "Spencer" karya Pablo Larraín, meraih nominasi Academy Award dan Critics Choice Awards untuk Aktris Terbaik.

Stewart baru saja menyelesaikan produksi "Love Me" bersama Steven Yeun, dan baru saja menyelesaikan produksi "Love Lies Bleeding", disutradarai oleh Rose Glass.

Selain itu, ia saat ini sedang mengerjakan debut penyutradaraan panjangnya, film yang diadaptasi dari buku terlaris "The Chronology of Water" oleh Lidia Yuknavitch. (Ant/OL-12)