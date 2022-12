Film Kolaborasi Bong Joon Ho dan Robert Pattinson Tayang pada 2024

Film terbaru dari sutradara Bong Joon Ho, "Mickey 17" yang dibintangi Robert Pattinson akan tayang di bioskop pada tahun 2024.

Sebagaimana disiarkan Variety pada Selasa, film tersebut sedang diproduksi dan akan debut di layar lebar pada 29 Maret 2024.

Kisah fiksi ilmiah ini diadaptasi dari novel Edward Ashton, yang dideskripsikan oleh penerbit St. Martin Press sebagai film thriller otak berkonsep tinggi dengan gaya "The Martian" dan "Dark Matter".

Pattinson akan berperan sebagai "yang dapat dibuang", seorang karyawan dalam ekspedisi manusia yang dikirim untuk menjajah dunia es Nifheim. Dia menolak tiruan penggantinya menggantikan tempatnya.

Pemeran lain yang terlibat dalam "Mickey 17" adalah Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette dan Mark Ruffalo.

Detail cerita untuk film tersebut belum dikonfirmasi, dan belum jelas seberapa dekat rencana Bong untuk tetap berpegang pada materi aslinya. Buku karya Ashton ini sendiri diterbitkan pada Februari 2022.

Selain menulis dan menyutradarai, Bong juga akan memproduksi film mendatang melalui Offscreen perusahaannya. Produser tambahan termasuk Dede Gardner dan Jeremy Kleiner dari Plan B dan Dooho Choi dari Kate Street Pictures. Peter Dodd akan mengawasi atas nama Warner Bros.

"Mickey 17" adalah film pertama Bong setelah "Parasite", yang menjadi film Korea Selatan dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah, serta film berbahasa non-Inggris pertama yang memenangkan film terbaik di Oscar.

Dari enam nominasi Academy Award-nya, film itu membawa pulang piala untuk skenario asli, sutradara, dan fitur internasional. Sebelum "Parasite" menjadi hit, Bong dikenal dengan film-film terkenal seperti "Snowpiercer", "The Host", "Okja", dan "Barking Dogs Never Bite".

Sementara itu, Warner Bros. memiliki beberapa rilis film besar tinggi pada tahun 2024, termasuk "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" (12 April), spin-off "Mad Max" "Furiosa" dengan Anya Taylor-Joy (Mei 24) dan "Joker: Folie à Deux" (4 Oktober). (Ant/OL-12)