Ed Sheeran Donasikan Rp17,7 Miliar untuk Bantu Anak-Anak Belajar Musik

PENYANYI Britania Raya Ed Sheeran dilaporkan telah menyumbang 1 juta pound sterling atau sekitar Rp17,7 miliar untuk membantu anak-anak belajar musik. Dana tersebut dialokasikan ke yayasan amal Framlington Foundation Trust senilai 500 ribu pound sterling dan sisanya dialokasikan ke sekolah musik di Framlingham.

Kedermawanan pelantun Thinking Out Load itu terungkap dalam akun baru sebuah badan amal bernama Framlington Foundation Trust. Lewat akun tersebut, ayah dua anak itu mendonasikan hampir 500 ribu pound sterling selama lima tahun terakhir.

“Ed tidak pernah lupa daratan. Ia selalu ingat perjuangannya untuk mencapai puncak karier dan pengaruh musik dalam hidupnya. Sungguh fantastis dia membantu anak-anak dengan cara ini,” kata seorang sumber seperti dilansir dari Mirror, Selasa (8/11).

Yayasan yang berada di bawah naungan Ed Sheeran Suffolk Music Foundation (ESSMF) diperuntukkan bagi anak-anak muda yang ingin belajar musik namun terkendala biaya.

Terkait skema pembiayaan, salah satunya dilakukan Suffolk Music Foundation dengan pengajuan pendanaan, contohnya seperti untuk instrumental, ruang latihan, bahkan pertunjukkan musik.

Sheeran, yang masuk dalam kategori anak muda terkaya di Britania Raya dengan total kekayaan diperkirakan bernilai 180 juta pound sterling atau setara dengan Rp3,2 triliun, mengatakan daerah Framlingham merupakan tempat di mana dia bertumbuh kembang dan mengasah kemampuannya bermusik sebelum menjadi penyanyi yang terkenal.

"Alasan saya melakukannya di Suffolk adalah karena itu adalah area tempat saya dibesarkan. Saya masih tinggal di sini dan saya belajar cara bermain musik di sini. Saya merasa selalu mendapat banyak dukungan dari daerah ini, untuk berterima kasih atas hal itu saya juga ingin mendukung dan berkontribusi kepada mereka," ujar Sheeran.

Selain itu, Sheeran menyumbangkan sejumlah dana ke departemen musik di Thomas Mills High School, yang juga terletak di kawasan Framlingham untuk melengkapi peralatan musik.

Di lembaga pendidikan tersebut, Sheeran sempat belajar menulis lagu dan bertemu dengan sang istri Cherry Seaborn. Pada 2021, sekolah itu telah menerima dana sebesar 30 ribu pound sterling dari ESSMF.

"Ketika departemen musik dan seni tengah berada dalam ancaman san kesulitan, sangat menyenangkan mengetahui bahwa siswa di sekolah ini mendapat dukungan belajar yang memungkinkan berupa kesempatan akses dan kesetaraan bagi semua siswa," kata Direktur musik Thomas Mills High School, Richard Hanley.

"Hal ini juga menjelaskan bahwa musik dan seni adalah elemen penting dari pendidikan yang luas dan seimbang serta menjadi bagian penting dari pengalaman manusia," lanjutnya.

St Michael's di Framlingham juga menerima 17 ribu pound sterling untuk mendukung pembelajaran di ekskul club bernyanyi dan dansa bagi anak-anak berusia enam tahun ke atas.

Sementara itu, sebelumnya, Ed Sheeran dan dua rekan penulisnya menerima ganti rugi sebesar US$1,1 juta atau sekitar Rp16,3 miliar setelah memenangkan hak cipta dari lagu Shape of You.

Sheeran dituduh melakukan plagiat dan mencuri frasa Oh Why saat menggarap Shape of You oleh Sami Chokri dan Ross O'Donoghue.

Hakim Zacaroli, yang menangani kasus tersebut, menyatakan dalam keputusannya bahwa pihak penggugat harus membayar ganti rugi kepada Sheeran.

“Tujuan awalnya untuk mengidentifikasi pemenang dan pecundang, dan aturan umumnya adalah pihak yang kalah harus membayar ganti rugi kepada pihak yang menang,” kata Hakim Antony Zaracoly. (OL-1)