Harrison Ford Perankan Jenderal Ross di Captain America 4

MENINGGALNYA aktor favorit penggemar akan selalu menjadi tragedi. MCU harus mengalami dua kehilangan besar dalam beberapa tahun terakhir dengan meninggalnya Chadwick Boseman yang memerankan T'Challa sebagai Black Panther dan William Hurt yang memerankan Jenderal 'Thunderbolt' Ross. Marvel Studios memilih untuk tidak memilih kembali bintang baru untuk Black Panther, tetapi yang terakhir ada aktor penggantinya.

Menurut laporan terbaru, aktor film Han Solo dan Indiana Jones, Harrison Ford, akan memerankan Ross di film Thunderbolts yang direncanakan tayang pada 2024. Kelompok super soldier itu mungkin akan menutup fase lima, tetapi tepat sebelum itu, MCU memiliki blockbuster besar lain yaitu Captain America: New World Order.

Dengan bintang legendaris itu yang dilaporkan menggantikan ikon MCU Hurt setelah lima penampilan selama lebih dari satu dekade, banyak penggemar secara alami senang melihat Ross kembali beraksi dengan aktor baru tersebut. Dengan kegembiraan para fans, debut MCU Ford baru saja bertambah.

Menurut Jeff Sneider dari The Ankler yang tayang di The Hot Mic Podcast, aktor Star Wars dan Indiana Jones Harrison Ford telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan MCU dan memulai debutnya di Captain America: New World Order. Ford dilaporkan menggantikan William Hurt sebagai Thaddeus E. 'Thunderbolt' Ross menyusul kematian tragis veteran MCU itu di awal tahun.

Sementara Ross mungkin muncul di Captain America 4, penampilannya di Thunderbolts mungkin tidak seyakin yang diperkirakan sebelumnya. Sneider mendukung pernyataan sebelumnya bahwa aktor tersebut sudah dipastikan perannya saat D23 Expo berlangsung tetapi tidak diumumkan untuk mempertahankan fokus pada Indiana Jones 5.

SlashFilm secara independen mengonfirmasi bahwa pemeran Ross akan dibintangi kembali oleh Harrison Ford. Namun dia akan muncul pula di Thunderbolts. Kemungkinan ada dua penampilannya di musim panas 2024.

Captain America: New World Order dijadwalkan tayang pada 2 Mei 2023. Thunderbolts akan rilis pada 26 Juli 2024. (The Direct/OL-14)