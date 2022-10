Sophia Alexa Rilis Single dan Video Klip Going To California

SETELAH sederet single lembut nan indah yang ia rilis seperti The Way You See Me dan Before I Go, musisi kelahiran California yang kini tinggal di London, Sophia Alexa, merilis single barunya yang hangat berjudul Going To California.

Menggabungkan vokalnya yang khas di atas petikan gitar yang lembut, lagu ini mewakili keinginan kita untuk berkelana yang kadang dirasakan dari waktu ke waktu.

Tentang lagu ini, Sophia Alexa berbagi, "Aku menulis Going To California ketika aku merasa terjebak di London, dan aku membayangkan untuk pergi sesaat ke suatu tempat yang berbeda. Aku dilahirkan di California dan aku selalu membayangkan akan jadi seperti apa hidupku jika aku tumbuh besar di sana. Aku selalu menyimpan California sebagai sebuah tempat pelarianku dan inilah yang ingin aku bagikan melalui lagu ini."

Seorang musisi yang meraih inspirasi dari berbagai musisi ikonik dunia, Sophia Alexa kini sedang sibuk mempersiapkan berbagai musik baru untuk para pendengarnya.

Sophia Alexa adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dengan latar belakang yang menarik. Lahir dari orangtua Jerman dan Amerika Serikat di California, ia dibesarkan di Amsterdam dan telah tinggal di London selama lebih dari 10 tahun.

Karena sering berpindah sekolah dan kota, ia sering mendapati dirinya merasa seperti orang luar dan musik adalah satu-satunya hal yang ia dapat andalkan.

Seraya ia tumbuh, Sophia Alexa mengembangkan cinta abadi untuk berbagai musisi klasik seperti Joni Mitchell, Carole King, Stevie Nicks, dan Neil Young yang semuanya telah memengaruhi gayanya, memadukan musik pop yang terinspirasi folk dengan suaranya yang penuh perasaan sebagai fokus.

Sebagai seorang musisi yang menguasai inspirasi dari berbagai ikon masa lalu, Sophia Alexa terus membangun basis penggemarnya di Asia — Indonesia, India, Malaysia, Filipina, dan Taiwan saat ini berada di Top 20 Streaming Markets-nya. (RO/OL-1)