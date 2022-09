Jung Woo Sung akan Bintangi Drama Pertamanya Usai 10 Tahun Bersama Shin Hyun Been 

JUNG Woo Sung dan Shin Hyun Been akan bersatu kembali dalam proyek baru. Rabu (22/9), STUDIO & NEW mengumumkan Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been akan membintangi drama romantis baru berjudul “Tell Me That You Love Me” bersama.

“Tell Me That You Love Me” dibuat berdasarkan drama romansa dengan nama yang sama yang ditayangkan di TBS Jepang pada tahun 1995 dan menyapu penghargaan untuk Film Terbaik, Skenario Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, dan lainnya di Akademi Penghargaan Drama Televisi Jepang.

Jung Woo Sung akan berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang tunarungu yang merasakan kebebasan di dunianya yang tenang dan santai meskipun ada prasangka terhadapnya. Shin Hyun Been akan memerankan Jung Mo Eun yang memiliki harga diri saat dia dengan bangga memenuhi mimpi dan cintanya.

Selain dua aktor bintang, drama ini juga berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Min Jung yang menulis “Love in the Moonlight” dan “The Sound of Magic,” dan sutradara Kim Yoon Jin, yang menyutradarai “Our Beloved Summer.”

Jung Woo Sung kembali ke layar kaca setelah hampir 10 tahun sejak drama terakhirnya “Padam Padam,” yang ditayangkan dari 2011 hingga 2012. Pada tahun 2020, Jung Woo Sung mengisi peran Bae Sung Woo dalam “Delayed Justice” setelah sang aktor mengundurkan diri menjelang akhir drama, tetapi ini adalah comeback drama resmi pertamanya dalam 10 tahun.

Syuting akan dimulai pada akhir tahun ini, namun jadwal penayangannya masih dalam pembahasan.(OL-5)