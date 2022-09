Gandeng Caroline Byrne, LP Giobbi Rilis Forever and A Day

LP Giobbi, pianis, DJ, produser, pengusaha, aktivis, dan founder dari FEMME HOUSE yang sedang ramai dibicarakan, merilis single keduanya sejak mengumumkan kerja sama dengan label musik independen ternama, Ninja Tune, melalui Counter Records. Forever And A Day memadukan melodi dan aransemen piano khas LP Giobbi, dengan vokal pop halus dari Caroline Byrne, yang menghasilkan sebuah single yang lembut, transenden, dan ekspansif.

LP Giobbi bercerita, "Lagu ini awalnya dimulai sebagai lagu yang lebih berat, namun Caroline Bryne membuatnya menjadi lebih indah dan akupun mengubah beberapa hal untuk menyorot suara dan liriknya yang sangat indah.”

Single ini merupakan kelanjutan dari single sebelumnya, All In A Dream (feat. DJ Tennis & Joseph Ashworth), sebuah kombinasi unik antara instrumen organik dan synth yang menciptakan suasana hangat dan ekspansif dari house music yang berbasis piano, yang dengan cepat meraih billboard Spotify di Times Square, New York.

Musik LP Giobbi yang unik terinspirasi dari cintanya akan DJ culture maupun pelatihan piano yang ia dapatkan dari UC Berkeley, dan juga pengaruh orangtuanya yang merupakan penggemar musik rock, yang membawanya menjadi seorang “one-woman jam band”, yang menggabungkan kemampuannya di musik jazz, piano, dan elektronik modular kedalam musiknya.

Dua single yang telah dirlis ini juga semakin membawa LP Giobbi maju, setelah meraih nominasi sebagai Breakthrough Producer di Best of North America Awards dari DJ Mag.

Produser, DJ, pianis, dan aktivis yang berbasis di Austin, LP Giobbi, meraih popularitas dengan pesat selama satu tahun terakhir. Dijuluki sebagai “the piano house queen” oleh berbagai media di Amerika Serikat, ia telah tampil di berbagai panggung internasional seperti Coachella, Lollapalooza, dan banyak lagi. Ia juga terpilih sebagai Artist To Watch oleh Amazon Music dan Spotify - yang juga memilihnya sebagai Ambassador EQUAL pada 2022.

Terlatih dalam aliran piano jazz dan klasik dengan gelar Jazz Piano Performance dari UC Berkeley, LP Giobbi sebenarnya mulai mendengarkan musik house di usia awal dua puluhannya. Sampai saat itu, ia dibesarkan dengan cinta kedua orangtuanya akan musisi tahun 60-an seperti The Grateful Dead.

Tetapi, suatu ketika saat ia dibawa untuk melihat penampilan seorang DJ, kebersamaan yang memenuhi lantai dansa melalui irama musik house menyentuh LP dan mengubah selera musiknya selamanya.

Ia kini menyebut dirinya sebagai seorang “one woman jam band” dan menggunakan semua yang ia pernah pelajari untuk menciptakan sesuatu yang baru di studio dan di atas panggung.

LP Giobbi adalah pendiri dan wajah dari FEMME HOUSE, sebuah platform pendidikan nonproft yang berupaya menciptakan peluang yang adil bagi perempuan dan semua ekspresi gender yang mungkin terpinggirkan di bidang teknis penciptaan musik.

FEMME HOUSE menawarkan berbagai workshop, kursus online, dan sesi mentoring kepada ribuan musisi wanita, trans, dan non-binary dari seluruh dunia, dan mengajari mereka semua tentang produksi musik.

Meskipun workshop bulanan diadakan secara gratis, biaya kuliah daring ditawarkan dalam skala yang feksibel dan gratis untuk perempuan berkulit warna karena ketidakadilan tambahan yang mereka hadapi dalam industri musik.

Program beasiswa dalam partnership dengan Ableton, Moog, Native Instruments, dan Guitar Center juga tersedia untuk komunitas berkulit warna di organisasi ini.

“Tujuanku adalah untuk juga mengangkat orang lain seiring aku mendaki di industri ini,” jelas Giobbi. “Aku ingin meninggalkan industri ini dalam situasi yang lebih setara.” (RO/OL-1)