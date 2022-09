Usai Mandalorian dan Boba Fett, Star Wars Angkat Sosok Cassian Andor di Serial Terbaru

DISNEY+ Hotstar kembali menghadirkan serial terbaru dari Lucasfilm yaitu Star Wars Andor. Serial ini mengeksplorasi sudut pandang baru dari galaksi Star Wars serta memberikan nuansa baru dengan genre spy thriller penuh intrik.

Penonton akan dibawa mengenal lebih jauh sosok Cassian Andor, yang terakhir kali terlihat di Rogue One: A Star Wars Story, serta perjalanannya menjadi rebel hero.

Sebelumnya, Disney+ telah mengenalkan dunia Din Djarin di serial The Mandalorian, Boba Fett di The Book of Boba Fett, dan Obi-Wan Kenobi.

Andor berlatar lima tahun sebelum peristiwa Rogue One. Kisahnya berpusat tentang revolusi dan menceritakan kisah orang-orang biasa yang membuat keputusan di momen yang sangat ekstrem dalam sejarah Star Wars.

“Genre thriller memberikan ruang untuk menggali lebih kompleksitas perilaku Cassian Andor dan karakter lainnya dalam menjalani kerasnya perjuangan untuk membuat keputusan besar. Dari sinilah kami mengembangkan cerita yang menampilkan banyak ketegangan, memicu adrenalin, serta membuat cerita semakin kompleks dan seru,” ungkap kreator Andor, Tony Gilroy, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (20/9).

Cassian Andor merupakan pilot sekaligus pemimpin Rogue One, sebuah tim yang dibentuk dengan tujuan mencuri rencana Death Star.

Selain menjadi pilot, Cassian Andor juga bertindak sebagai mata-mata Rebel Alliance yang berada di bawah kekuasaan Leia Organa.

Ia akan menjadi seorang revolusioner. Ia juga akan melakukan pemberontakan dan perampokan terhadap kekaisaran Galaksi. Pemberontakan tersebut akan melibatkan masyarakat dan planet-planet lainnya.

“Lima tahun sebelum Rogue One adalah saat semuanya dimulai. Ide-ide tentang pemberontakan bermunculan di seluruh penjuru galaksi secara individu dan independen. Dalam proses inilah kita semua akan melihat pengembangan karakter Cassian Andor menjadi seorang rebel hero,” tambah Gilroy.

Gilroy mengangkat karakter yang sudah dikenal melalui Rogue One: A Star Wars Story sebagai ide utama dan memberinya cerita yang lebih lengkap. Bahkan menceritakan masa kecilnya.

Ia menjadikan Cassian Andor sebagai satu karakter yang dapat diikuti ceritanya selama lima tahun hingga akhirnya ia mencapai satu momen dalam sejarah, yaitu masa revolusi.

Andor diproduksi oleh kreator Tony Gilroy dan disutradarai oleh Toby Haynes, Susanna White, serta Benjamin Caron, dan ditulis oleh Tony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff, serta Beau Willimon.

Deretan para pemeran yang terlibat dalam serial ini yaitu Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, dan Faye Marsay.

Para penggemar dapat menyaksikan langsung tiga episode pertama serial Andor di Disney+ Hotstar mulai hari ini, Rabu (21/9). (OL-1)